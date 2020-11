Rivero no será inhabilitado, pero sí podría ser castigado

NO HAY INHABILITACIÓN

Desde hace algunos años desapareció del reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Futbol la posibilidad de que un futbolista sea inhabilitado, por lo tanto en el caso de Ignacio Rivero de Cruz Azul no podrá ser inhabilitado, pero si podría ser castigado con un determinado número de partidos que establezca la Comisión Disciplinaria. El partido entre la Selección Preolímpica de México y Cruz Azul fue aprobado por la Federación y por ende se mandó cuerpo arbitral perteneciente a la Comisión de Arbitraje, lo cual hace posible que el jugador Rivero sea sancionado. Aunque en este tipo de encuentros no se elabora una cédula, ya que no hay registros o credenciales, el silbante puede ser llamado por la Comisión para presentar un informe o hablar sobre alguna jugada.

NO MARCÓ FALTA

Lo más extraño es que el árbitro no marcó falta en la barrida de Ignacio Rivero sobre Alexis Vega, y el jugador de Chivas este lunes le argumentó a la directiva rojiblanca que fue la segunda entrada de ese tipo que le realizó el mediocampista argentino en el partido. Vega agregó que después de la jugada el sudamericano le dijo con palabras altisonantes que se pusiera de pie, que no hiciera teatro, ya que la jugada había sido limpia. La Comisión de Arbitraje podría citar al propio Alexis o a otros jugadores para poder concluir la investigación, y decidir si se sanciona o no al jugador de Cruz Azul. Hay dos antecedentes de castigos a jugadores en partidos amistosos, pero fue por agresión a los árbitros. El primero es el de Rubens Sambueza jugando para Tecos y el segundo el de Leandro Carrijo el año pasado con Bravos de Juárez.

GRAN MALESTAR

La carta a la Disciplinaria no fue la única que giró Chivas este lunes, ya que también el propio Ricardo Peláez envió una inconformidad al director de selecciones nacionales, Gerardo Torrado. En la carta el dirigente rojiblanco le explica a Torrado que es increíble que a Alexis Vega no se le haya diagnosticado lesión alguna por parte del cuerpo médico de la Selección Mexicana, ya que el jugador se reportó este lunes a Chivas e informó que no lo fue valorado por el doctor del cuadro nacional. Otra inconformidad que cita Peláez es por el hecho de que el partido ante Cruz Azul se haya jugado en domingo, ya que la gente de Chivas en su momento hizo la recomendación de que ese duelo se jugara en sábado, y que de esa forma los jugadores tuvieron libre el domingo para poder iniciar el trabajo con sus clubes a partir del lunes. Hay que recordar que la actividad oficial de la Preolímpica está programada hasta el mes de mayo. Torrado se encuentra en Austria con la Selección Mexicana y hasta allá fue informado de la inconformidad del Guadalajara.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS BUSCARÁ INHABILITAR A IGNACIO RIVERO POR FALTA A ALEXIS VEGA EN AMISTOSO.