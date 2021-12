Sinha recuperó el poder en Toluca con la llegada de Ambriz

RECUPERA PODER

Con la llegada de Ignacio Ambriz como técnico de Toluca, Antonio Naelson 'Sinha' recupera el poder como director deportivo de los mexiquenses, ya que el brasileño no tenía buenas relaciones con Hernán Cristante y el estratega argentino tenía línea directa con el presidente Francisco Suinaga, por ese motivo “Sinha” no aparecía prácticamente con el primer equipo y se dedicaba al trabajo de fuerzas básicas. Cabe hacer mención que el nombramiento de “Sinha” lo hizo directamente el dueño del equipo. Con “Sinha” en el poder, los choriceros se abren a todas las opciones del mercado y no solamente a las de un promotor como llegó a suceder en años anteriores.

BUENA IMPRESION

La que causó Jaime Lozano entre los dirigentes del Houston Dynamo de la MLS. Los texanos buscan técnico para el próximo torneo y, como es una costumbre en la MLS, invitan a varios candidatos para dialogar y tener un panorama más claro. Dentro de ese grupo fue contemplado Jaime Lozano y el timonel mexicano les dejó muy buena impresión, aunque por el momento tienen a dos opciones por encima de Lozano. Esta es la segunda oferta que recibe Jaime después de la medalla de bronce en Tokio. La primera fue de Pachuca cuando salió Pezzolano y la segunda es la de Houston donde mientras no se nombre al nuevo estratega, Lozano tiene posibilidades.

REGRESA

La intención de los dirigentes de la Liga MX es que a partir del próximo año regrese la Semana del Futbol Mexicano en junio, la cual tiene como evento estelar el draft, aunque ya bautizado con otro nombre. Por el tema del Covid la reunión dejó de llevarse a cabo, pero la intención es que retorne, ya que era la oportunidad ideal para que todas las Comisiones de la Federación pudieran tener pláticas con los equipos y de la misma forma la Liga MX invitaba a grandes personajes del futbol para tener pláticas deportivas y administrativas con el personal de equipos de Liga MX y Liga de Expansión.

