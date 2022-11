Tata Martino 'guardará' a Raúl Jiménez contra Irak

CONVENCIDO

Después de verlo trabajar al parejo de los convocados y de que por fin pudo hacer futbol, el 'Tata' Gerardo Martino quedó convencido de que Raúl Jiménez podrá llegar a Qatar en caso de que no se presente ninguna recaída, por ello durante la conferencia de prensa acá en Girona no dudó en señalar que tiene contemplado al delantero. En las prácticas de ayer, Jiménez metió el acelerador y se vio bien, sin embargo, el timonel no quiere arriesgarlo en el juego de este miércoles y lo va a guardar para el cotejo de la próxima semana contra Suecia.

DECISIÓN

El domingo por la noche, Santiago Giménez tiene programado reportar a Girona con la Selección Nacional, y la lista definitiva se dará a conocer al día siguiente. Todo apunta a que Chaquito será uno de los no considerados y su estadía con el grupo podría ser solamente de un día, a menos de que lo lleven a Qatar como protección hasta el 21, que es el último plazo que tendrá México para hacer ajustes en caso de lesión grave. Por reglamento, las 32 selecciones participantes tienen hasta el lunes 14 a las 12 del día tiempo del centro de México, para entregar la lista de 26 jugadores, y unas horas después FIFA lo hará oficial.

INVITACIÓN

El técnico del Atlante, Mario García, ha recibido la invitación para integrarse a un cuerpo técnico de Liga MX, a lo que el timonel ha respondido que por ahora está concentrado en tratar de hacer nuevamente campeones a los Potros. Mario es uno de los estrategas que mejor trabaja en la Liga de Expansión y se sabe que la gente de Pumas lo tiene considerado para que le ayude a Rafael Puente Jr. en la parte estratégica con los universitarios.

