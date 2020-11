Tijuana apostará a la continuidad de Pablo Guede

CONTINUIDAD

A pesar del mal torneo que tuvo Xolos, la intención de la directiva fronteriza es la de darle continuidad al timonel argentino Pablo Guede. El cambio de timonel no ha sido la solución para Xolos y en su momento apostaron a técnicos de renombre como Diego Cocca, Oscar Pareja y Gustavo Quinteros, y no pudieron encontrar los resultados. Ahora apostaron al proyecto de Pablo Guede y renovaron la plantilla, empero, no salieron las cosas al grado de que por el plantel que tenía Xolos fue una de las decepciones del torneo. La gente de Xolos espera que Guede pueda hacer que el equipo de Tijuana juegue como lo hacia Morelia con el estratega argentino.

ABISMAL DIFERENCIA

Casi 50 millones de dólares de diferencia entre las plantillas de Monterrey y Puebla, por ello la eliminación de los Rayados ha pegado fuerte en la directiva norteña. El cuadro norteño es la plantilla más cara del futbol mexicano con un precio de aproximadamente 75 millones de dólares, mientras que Puebla es la equipo número 17 en cuanto a costo de plantilla, solamente por encima de Querétaro. Los Camoteros tienen un costo que ronda los 19 millones de dólares. Hay que recordar que por Maxi Meza los Rayados pagaron más de 15 millones de dólares y por Avilés Hurtado más de 10 palos verdes, mientras que Puebla no tiene un solo jugador que se acerque a los tres millones de verdes.

BURLA

El partido entre Mineros y Tepatitlán de repechaje de la Liga de Expansión terminó en bronca porque el hermano del técnico de Zacatecas se burló de los jugadores del cuadro alteño y cuando vio que se prendió la bronca, corrió y se escapó por la tribuna. José Moreno es asistente técnico de Mineros y hermano del entrenador Alexis Moreno, y cuando terminó el partido que ganaron los zacatecanos se burló de los jugadores de Tepatitlán diciéndoles que eran un equipo chico. De inmediato se prendió el tema y cuando los futbolistas fueron a buscar al auxiliar, Moreno decidió correr a las tribunas ayudado por personal de seguridad de Mineros. Jugadores de Tepatitlán como Tecpanecatl y Cortes, así como el asistente Monares, se quejaron de que fueron golpeados por el personal de seguridad privada. El árbitro Edgar Morales no reportó nada en la cédula.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUEDE CULPÓ AL COVID-19 DE MERMAR EL TORNEO DE TIJUANA.