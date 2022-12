Tri analiza usar DT interino para Nations League

INTERINO

El 23 de marzo la Selección de México se tiene que presentar en Paramaribo para enfrentar al representativo de Surinam en partido correspondiente a la Liga de Naciones y, tres días después, en alguna ciudad de México por definir tendrán que jugar ante Jamaica. Antes de esas fechas no hay ninguna Reunión de Dueños programada y se maneja la posibilidad de que esos duelos se manejen con un entrenador interino en caso de que no exista todavía una decisión de quién debe ser el entrenador del cuadro mexicano. El equipo nacional ya jugó los encuentros de Ida frente a Jamaica y Surinam; el primero, lo empató en Kingston y el segundo lo ganó en Torreón, ahora tendrá que enfrentar los de Vuelta para avanzar a la siguiente etapa.

LA REGRESAN

La Comisión de Arbitraje de FIFA no le perdonó a la asistente mexicana, Karen Díaz, el haberse equivocado en una jugada de fuera de lugar en el partido entre Alemania y Costa Rica y decidieron ya no tomarla en cuenta en lo que resta de Qatar 2022, por lo que le informaron que ya deberá regresar a México. La FIFA cortó a 16 silbantes, 30 asistentes y 5 VAR, los cuales ya no podrán acceder al bono económico por estar en los encuentros de eliminación directa. El resto de silbantes mexicanos sigue en la competencia, incluido el 'Cantante' Fernando Guerrero que no trabajó en Octavos de Final.

CONVIVENCIA

Como ha sido una costumbre en los últimos Mundiales, este miércoles en Qatar se llevó a cabo el partido de futbol entre figuras del balompié mundial. La convivencia realizada por la Fundación For Ever y Futbol de Primera tuvo a personajes del futbol como Mauro Silva, 'El Pibe' Valderrama, Jorge Burruchaga, Chicho Serna, Iván Zamorano y Bora MIlutinovic, entre otros, que se dieron cita en las canchas de la Universidad de Qatar para estar presentes en el duelo por la integración. El fundador de For Ever, Alejandro Gutman, señaló que la fundación es un modelo de política púbica que apoya a El Salvador en Centroamérica; por ello, se ha vuelto un compromiso llevar a cabo esta convivencia cada Copa del Mundo.

