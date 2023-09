La Selección de México jugará un partido más de los ya programados en Estados Unidos y la intención es que ese duelo se celebre en la última semana de noviembre, antes de que inicie la Liguilla del Apertura 2023.

Desde el tema de la pandemia, la Federación Mexicana de Futbol le debe partidos a SUM; sin embargo, las Fechas FIFA no alcanzan y por ello se pretende celebrar un cotejo a finales de noviembre, que no es Fecha FIFA, y donde la única restricción para Jaime Lozano es que no podría contar con jugadores que militan en el extranjero y tampoco podría llamar a futbolistas de los equipos que califiquen al Play-In del torneo, ya que se empalmarían las fechas.

RIVAL

Al tratarse de una fecha que no es FIFA, no es nada fácil para SUM conseguir rivales y quien lo haga tendrá que ser solamente con jugadores de la Liga local.

Por ahora todo apunta a que podría ser la selección de Colombia, que se ha mostrado interesada en poder viajar a Estados Unidos en el entendido de que no podría contar con sus figuras. La intención de SUM es poder anunciar ese partido la próxima semana.

El mes entrante, la Selección de México estará en Estados Unidos enfrentando a sus similares de Alemania y Ghana, encuentros que son Fecha FIFA y donde Jaime Lozano podrá llamar a los que militan fuera del país.

SOLUCIÓN

Para evitar el dolor de cabeza que significan siempre las condiciones del terreno de juego del estadio de los Vaqueros en Dallas, la empresa SUM y el Ayuntamiento decidieron adquirir una cancha especial de pasto sintético que será utilizado este sábado cuando México enfrente a Australia.

Por contrato, la Selección Azteca tiene que jugar un partido al año en este inmueble y siempre la queja era la misma, por ello se decidió apostar a un campo sintético que se compró especialmente para partidos de futbol y que en el verano lo utilizó el Real Madrid en algunos entrenamientos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUROS EXTRANJEROS