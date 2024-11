Pachuca apela a la justicia deportiva

La bomba de tiempo que llegó a las oficinas de Grupo Pachuca hace días, terminó por explotar en el futbol mexicano. FIFA les pidió cuentas sobre la propiedad de los dos equipos que “participarán” en el Mundial de Clubes del 2025 porque el reglamento impide que haya multipropiedad.

Los de Hidalgo, desde ese momento, comenzaron a mover sus hilos con los abogados, tratando de solucionar la situación.

Fuentes allegadas al club me aseguran que no dejarán de pelear, que lo harán hasta las últimas instancias, pero primero están tratando por las buenas, esperando que FIFA respete la justicia deportiva porque sus dos equipos se ganaron en la cancha la posibilidad de jugar el primer gran Mundial de Clubes.

El grupo hidalguense se aferra a que la situación que hoy atraviesan sólo sea tomada como un antecedente para las futuras competiciones, pues argumentan que el Reglamento de Competencia se dio a conocer después de que ellos obtuvieron su calificación.

Y justo aquí es cuando la justicia deportiva se diluye con facilidad. Resulta que el reglamento del Mundial de Clubes del 2023 NO TIENE una solo cláusula que hable de la multipropiedad, y sí, es cierto que no había más de un equipo por confederación, pero ¿quién podía asegurar que un dueño no tuviera un equipo por confederación?

Y en temas de reglamentos le seguimos, el Reglamento que fue dado a conocer el martes 5 de noviembre tiene en sus disposiciones finales un texto que dice “El presente reglamento fue aprobado por el Consejo de la FIFA el 3 de octubre de 2024 y entró en vigor con efecto inmediato”; y Pachuca y León clasificaron al Mundial de Clubes antes de dicha fecha cuando las nuevas reglas no estaban propiamente establecidas.

Claro, FIFA también se protege inscribiendo que los casos que no estén previstos en el reglamento, así como los casos de fuerza mayor, serán decididos por ellos.

Tal parece que Grupo Pachuca tiene todas las de perder y que la FIFA y el Mundial de Clubes recuperarán el interés de uno de los países más atractivos: México, con la posible inclusión del Club América en el evento.

