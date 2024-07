Capitán, my capitán

La llegada de Rafa Márquez me ilusiona demasiado. Esto lo escribo con una tremenda emoción en el Viaducto de la CDMX, en medio del tráfico, en mi UBER camino al aeropuerto para emprender mi cuarta aventura olímpica.

Mi mente, desde ayer, no me dejó dormir de la esperanza tan grande que hay en París para lograr la mejor cosecha de medallas de la historia. Hay elementos para soñar en grande y sentirnos orgullosos de todo el trabajo realizado por los 107 atletas mexicanos que estarán en la Ciudad de la Luz.

Pero ahí, antes de iniciar la travesía, muy al estilo de la Federación Mexicana de Videos, sacaron un capítulo más de esta novela producida por Juan Carlos Rodríguez, la famosa Bomba que prometió todos los cambios del mundo y que no solo existe un avance, sino a todas luces el retroceso es evidente.

En este nuevo episodio, el mensaje de Ivar Sisniega que sigue muy confundido del fondo de este deporte, con Duilio Davino que ha querido ponerle el pecho a las balas, sin reconocer el tremendo fracaso de la Copa América y la pésima gestión hasta ahora, se han limitado los argumentos de los errores hasta ahora y han logrado que de nuevo la maquinaria logre nuevas negociaciones para enderezar el rumbo de cara a nuestro Mundial en el 2026. Al tener otros objetivos más importantes en la famosa Asamblea de Dueños que buscan a toda costa a la dolarizacion de nuestro futbol, no han metido la presión de que en la nueva Univisión Mexicana de Futbol se siga dando vueltas sin llegar al fondo de los errores cometidos en los últimos años que nos han separado de la alta competencia.

Pero en el fondo de todo esto y más allá del compadrazgo de Javier Aguirre con La Bomba, el famoso bombero, el gran rescatista tendrá su tercera intervención con la Selección Mexicana para darle forma y sentido al Mundial, tratar de “empoderar” a estas generaciones perdidas y faltas de confianza que tienen en su palmarés esa medalla olímpica en Tokio y que de ahí se debe agarrar el Vasco para encontrar un nivel al menos que explotar.

Pero más allá de la gestión del “Mano” Aguirre, la llegada de Rafa Márquez después de sus primeros pasos en la carrera de DT que le han ganado los elogios internacionales por su buen trabajo en el Barcelona B, trabajando con los jóvenes de una de las mejores formadoras del mundo, me ilusiona para detonar ese amor propio por un líder que sabe que se quedó cerca de darle mejores resultados a la delación mexicana, que tiene un carácter y temperamento que ayudará a estos futbolistas a sacar su mejor versión y a recuperar el amor por los colores y poner sus nuevos conocimientos para que la inercia que teníamos hace unos años con títulos juveniles, siempre pasando las fases de grupos de los torneos internacionales pueda regresar a esta vilipendiada y muy golpeada Selección Mexicana.

Me ilusiona mucho. Me gusta mucho la idea de que Rafa llegue a este reto. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Al día que regresó Capitán, my capitán!

