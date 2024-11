¿Liguilla espectacular?

Cada semestre nos vemos ilusionados con la fórmula que nos ha enamorado en nuestro futbol. Y no, no manejo un doble discurso, hace unos día en Crítica Récord (se transmite todos los martes a las 10pm en la plataforma de Récord Plus) mencionaba que el problema real de nuestro calendario en general es nuestro sistema de liguilla semestral con todo y repechaje ahora llamado Play In, lo más sano sería tener un formato anual que ayude a re valorizar con más fuerza el título de Liga MX y de oportunidad de competir mejor en los ámbitos internacionales.

Pero ya ven que hasta la Champions ya la copió el modelo a la Liga MX y la innovación que se hizo en la pandemia, con un repechaje aún más incluyente y democrático, fue copiado por el máximo torneo de clubes (para que vean el valor de Mikel Arriola). Pero bueno, el punto de esta columna es darles el punto de vista de cada llave y por qué creo que será espectacular.

Cruz Azul vs Tijuana. Duelo de profes, de versos y estilos. Anselmi lleva un año y se sube a esa lista de Almada y Jardine que nos han conquistado por su forma de jugar y generar futbol. Le falta el título, pero está a 6 juegos de hacer algo histórico. Para eso viene el albur de enfrentar un método, esa locura que en su momento llevó a la FMF darle a la selección mexicana al metodista Juan Cambios Osorio. Con nada que perder y seguro entre juego y juego con al menos 7 cambios en el equipo titular, veremos si el metodolgo puede conquistar este país. En el papel y por plantel el más disparejo, por eso el albur de la sorpresa vive ahí.

Toluca vs América. Sabemos que al Ame, al ave de las tempestades se le dificultan mucho en Liguilla el Pachuca, León, Rayados y el Toluca. El Infierno es una aduana donde casi siempre avanzan los rojos. Le tiene tomada la medida y en esta ocasión apenas hace 3 semanas los golearon y feo en pleno despertar del bicampeón. La realidad es que los de Coapa apelan a esa narrativa del que nunca se rinde, del que siempre gana (aunque eso sea una mentira que repetida tantas veces hacen que al menos se parezca). Las lesiones y el ritmo de los jugadores americanistas son una incógnita, pero muchos dirán que van con el campeón hasta que caiga. Si logran vencer el averno, atención porque empezará la novela del Tri.

Tigres vs San Luis. Acá es momento de reconocer la constancia con la que el proyecto potosino llega a esta instancia. Hace poco eliminó a Monterrey en cuartos de final con todo en contra y pinta para que sean el caballo negro de esta Liguilla. Pero seamos claros, mientras en la cancha sigan jugando Gignac, Nahuel, Pizarro, Carioca, Aquino, la leyendas vivientes del equipo de la época, tendremos que esperar a ver cómo salen y esperar que el hijo de la guerra, Paunovic, logre conectar en el que ahora sí podría ser el último baile de esta tremenda generación de Tigueres.

Pumas vs Rayados. A mí gusto el equipo universitario avanzó bastante lejos y sin duda que fue un acierto de la directiva el lograr acomodar el juego al medio día. Claro que es una fortaleza de los Pumas cerrar en casa. Una de las aficiones que más pesan. Además el proyecto regio aún sigue sin identidad, que más allá de que por fin le han encontrado la medida a los Tigres, parece que solo logran eso y se desinflan. Ayer el proyecto femenino sacó uno de sus mejores triunfos históricos, ganando el título en penales después de empatar el global en los últimos instantes del partido y justo contra las amazonas. Veremos si eso motiva a unos Rayados que llevan varios años sin mucha personalidad.

Así que se viene buena, será emocionante y como siempre con muchas historias que seguir en nuestra trepidante liguilla de nuestra amada Liga MX. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Al verdadero espectáculo del futbol mexicano.

