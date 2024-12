Pachuca jugó el partido más importante del año

Así de fácil. Sé que estos días hay muchos confundidos con el tema, más con la euforia de la semifinal del siglo recién jugada entre la makinola de los récords de Anselmi y el pomposo y polémico (por no decirle dudoso que me regañan en el Buen Morning) Ame de Jardine. Sé que estamos a horas de una gran final de la Liga MX, pero no seamos serios y objetivos, tracemos la ruta de cómo vamos a valorar este hecho contundente: el Pachuca, los Tuzos ganaron el partido más importante para un club mexicano.

Desde que perdimos el chance de jugar la Copa Libertadores se recortaron las verdades oportunidades de medir el nivel de la Liga MX. Sabemos que jugar contra la MLS no sirve casi de nada más que en cuantificar el modelo y potenciar el negocio de la nostalgia y nuestros paisanos por allá. La Champions Cup de la CONCACAF tampoco es referente porque justo solo compiten los clubes de la MLS y solo uno se ha colado a un Mundial de Clubes, así que tampoco es referencia.

Lo único que nos daba alguna oportunidad de valorar nuestro nivel era el Mundial de Clubes hoy convertido en la Intercontinental. Ahí era muy azaroso ya que si te tocaba el camino del equipo europeo no proyectabas tu realidad comparativa contra la Conmebol, dicho sea de paso la mayoría de esas ediciones no se jugó contra el campeón de la Libertadores porque o te echaban antes los africanos o asiáticos o porque repito, no te tocaba de ese lado y jugabas contra el campeón de la Champions. Ahí solo los Tigres avanzaron a una final gracias a que eliminaron al gran Palmeiras.

Justo en ese debate de ver que clubes tienen mejor nivel si la Liga MX o los sudamericanos, vendrán estos ejercicios mucho más sensatos con este nuevo calendario que tendrá en la Intercontinental de entrada el Derbi de las Américas, este juego que será el primero de este nuevo formato para el campeón de Sudamérica y de Norteamérica. Por eso este juego seré referencial para llevar la estadística de quién avanzará más veces al juego Challenger (ganador del juegos campeón de Asia y África) para que de ahí salga el rival para jugar contra el campeón de Europa. Así que ya no habrá pretexto para entender algo que a todas luces es una realidad y no solo por esa victoria de los Tigres o la goleada de hoy de los Tuzos del Pachuca al campeón del Brasileirao y Libertadores, al Botafogo, sino porque es una realidad que ya no les alcanza a los clubes argentinos por economía, igual que al estos de Sudamérica pelear contra los los equipos brasileños, solo la Liga MX puede y podrá darle valor al verdadero nivel del continente.

¡Bienvenidos, bienvenidos! Al día que debemos entender todos que Pachuca ganó el partido más importante del año para nuestro futbol.

