Por un gol quedamos eliminados

Frase célebre que marca los tiempos que vivimos en el futbol mexicano. Desde aquel menudo análisis de tres minutos del ingeniero Yon de Luisa a lado de Jaime Ordiales, después de quedar eliminados en fase de grupos desde 1994 en un Mundial y que no se avanzará en un grupo donde jugaste contra Polonia y Arabia Saudita y justo hiciste los mismos puntos que el equipo europeo, pero con una diferencia de goles de -1 mientras el equipo de Lewandovsky de 0.

El domingo, México, después de no jugar Copa América desde el 2016, en la edición también en Estados Unidos donde fue eliminado en Cuartos de Final 7-0, y donde en las dos ediciones pasadas Chile 2015 y Argentina 2011 fuiste con equipos alternos y no pasaste de zona de grupos, quedaste otra vez con tu “equipo estelar” fuera en la primera fase por un gol, con los mismos puntos que Ecuador, misma diferencia de goles, pero con el equipo sudamericano metió tres goles y recibió tres, México sólo hizo un gol en 3 partidos y recibió uno. Por eso, en zona mixta, César Montes, dentro de su análisis, declaró que les faltó un gol para avanzar.

Ese terrible mensaje es el que más me preocupa en todo el entorno, desde el 2010 he cubierto a la Selección Mexicana y me queda claro que hemos pasado de los malditos penales en el 94, los descuidos de Lara en el 98 y el poste del Matador, los cambios de Aguirre en el 2002, el golazo de Maxi en 2006, el Bofo que corrió menos que el Conejo en el 2010, el no era penal 2014, las rotaciones en el 2018 para llegar al quedamos eliminados en fases de grupo por un gol, como si minimizar las cosas para argumentar con base en un arduo análisis de paridad contra otras selecciones y que vas por el camino correcto, ya que solo fue un gol en la diferencia de criterios de desempate lo que te dejó fuera.

La realidad es que México dejó de competir. Antes la selección tuvo dos décadas que tenía mejores números contra casi todas las selecciones, menos contra las potencias y a estas ya les ganabas partidos con frecuencia. Pero hoy ya no ganas ni los juegos contra selecciones top 30 del mundo y hoy por hoy ese es tu nivel, tu verdadero nivel que solo alcanza para ganarle a Jamaica y Arabia Saudita.

Serán días donde vendrán de nuevo los constantes análisis de las razones, en la FMF se les ocurrió ganar tiempo con el famoso reporte de dos semanas del Jimmy y nos dará para culpar al descenso, a los pocos minutos de los jóvenes en Liga MX, al tema de que no tenemos talentos que jueguen en Europa, etc., pero el verdadero fondo es que ya no sabemos competir, dejamos de competir en todos los sentidos por qué hemos construido esta cultura de protección para decir que solo fue un gol de diferencia que meternos de lleno a la conversación real, que dicho sea de paso no tiene que ver el tema de comunicación de la FMF que hoy se le conoce en la fuente como la Federación Mexicana de Videos o la Univisión Mexicana de Futbol.

Que más allá de que nos guste a los colegas los manejos actuales, los mensajes en las redes oficiales, el control narrativos en las plataformas y ejercicios de conferencias de prensa, la realidad es que eso es intrascendente en lo que pasa y se hace en la cancha. Así que, ahora que buscamos el diagnóstico, pongámoslo en el foco correcto. ¡Bienvenidos, bienvenidos! A los días más oscuros y más bajos de la era moderna de nuestro futbol donde muchos siguen pensando que esta crisis es solo por un gol de diferencia.