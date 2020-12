Solari, un caballero incómodo

Molesta que llegue Santiago Solari, porque no pelea con los árbitros, porque no insulta, porque no manotea, porque no le pega a periodistas, porque no se enfrasca en broncas con auxiliares de otros equipos.

Incomoda porque lo único que tiene en común con el Piojo es haber jugado en el Atlante y, ahora, ser entrenador del América...

Sucede que de Herrera a Santiago Solari hay una biblioteca entera de diferencia.

Hay que leer al Indiecito.

Un Valdanito que escribía en El País, de España.

Solo que es muy distinto haber jugado con Raúl y expresarse de él, desde la fineza de la pluma, que dirigir a Roger Martínez en Coapa...