Arbitraje en Liguilla, extraviado 'S.O.S'

Sigo sin entender para qué trajeron al chileno Osses, jefe del área técnica de la Comisión de Arbitraje. Hemos dado un retroceso enorme desde su llegada, se ha perdido la jerarquía, credibilidad, calidad y personalidad.

No saben arbitrar, están convertidos en 'saca partidos' y 'pita faltas', hay escasos recursos arbitrales y la conducción es de escaso nivel, pero quieren que los árbitros sean conciliadores, que aguanten lo más que puedan las tarjetas y no expulsar técnicos.

Creo que el Sr. Osses anda extraviado y no tiene la menor idea de lo que es una Liguilla en México, que alguien le explique, por favor.

VUELTA

América vs Pumas (Marco A. Ortiz). Si va a marcar penaltis como el que sancionó a Martínez, en cada partido pitará 10.

Con muchas dudas, entre el contacto y el silbatazo hay un espacio que me permite ver que no estaba muy seguro de sancionarlo. Ojalá y la Comisión de Árbitros vea la toma de frente a Marco y se podrán dar cuenta, le tembló la mano para expulsar a Velarde, pero eso es causa de las instrucciones que les dan "aguanten lo que más puedan", lo amonestó al 52' por un pisotón y luego comete falta sobre Córdova, cargándolo por la espalda y cortando un avance al 54'. Lo están considerando para la Final, a pesar de sus faltas lo van a meter a Semifinales porque no tienen árbitros.

Atlas vs Monterrey (Cesarín Ramos)

En su peor momento, no convenció a nadie con el penalti, bueno ni él estaba convencido, con su actitud y proceder nos dio a entender que tenía muchas dudas, que no estaba seguro de lo que había hecho, por eso el silbatazo tan dudoso y su proceder después del silbatazo.

Nunca fue al punto penalti, le dio vuelta a los jugadores y esperaba a que el VAR sacara al rey de la barranca, no tiene nada que hacer en Semifinales, después de lo de Almada en Santos, su protagonismo de cuarto árbitro en Puebla y su arbitraje en este partido sería ilógico que lo premiaran.

Tigres vs Santos (Enrique Santander)

El mejor arbitraje de la Liguilla empezó un poco titubeante sobre todo los 10 primeros minutos, pero se recuperó muy bien y logró un trabajo aceptable.

Hay que aplaudir la amonestación a Almada, por fin alguien tuvo pantaloncitos, (ojo, César Ramos y Óscar Macías). Manejó muy bien las tarjetas del partido, las mostró en forma oportuna y precisa. La fluidez y el desgaste físico fue intenso, creo que vimos la mejor versión de Santander, muy buen trabajo.

León vs Puebla (Jorge A. Pérez)

Si vas a un partido de Liguilla y antes de que empiece el partido te metes en problemas con el público haciéndoles señas con la mano estás perdido. RÉCORD muy oportunamente publicó fotos cuando Jorge se está metiendo con el público; de muy mal gusto de verdad, nunca había vio esto.

Su arbitraje de escasa calidad nada comparable con lo que hizo en el de Ida (Pumas vs América). Seguramente lo distrajo su enfrentamiento con el público, hizo un esfuerzo por bajar el número de faltas, pero no pudo, sus escasos recursos arbitrales se lo impidieron.

Amonesta bien a Maya al 14', pero al 50' ya no se atrevió a mostrarle la segunda amarilla. Ojo en esta acción, un jugador de León se acerca para protestarle y Jorge lo encara y lo pechea. ¡Cuidado! Se puede meter en problemas. En el minuto 18 hay un claro penalti, ya que sujetan de la playera a Martínez, ni Jorge ni el VAR se percataron de esta clara falta. No entiendo por qué se enoja y empieza a manotear y gritarle a los jugadores. El tema de Jorge es que pierde el control.

Preguntarle al cuerpo arbitral por qué no se revisó el jalón sobre Martínez, y sí el penalti por mano de Reyes, un poco localistas.

Por último, después de ver el protagonismo de los cuartos árbitros, ojalá y pongan un alto a estos excesos, están para apoyar no para crear problemas, lo de César Ramos Palazuelos y Óscar Macías es reprobable. César expulsando gente y distrayendo al central, Óscar Macías queriendo dirigir el partido; en verdad, ya controlen esto, por este protagonismo los Directores Técnicos se les van encima y les dicen de todo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: