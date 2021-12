El futbol nacional cerró con la gran Final Femenil. ¡Oh, sorpresa! me llevé cuando vi en la Ida al señor Aldo Ballesteros 'troncazo', de dónde lo sacaron, quién fue el irresponsable que lo designó, con tan sólo seis partidos en esta categoría fue suficiente para despojar a las árbitras que hicieron mejor torneo y que tuvieron mayor número de designaciones: Diana Pérez, 15; Karen Hernández, 14; Katia García, 14: Prescila Pérez, 10. Su trabajo fue uno de los peores en el año, no tiene la menor idea de lo que es arbitrar, cero en conducción, permitió mucha violencia, menospreció el partido y le fue bastante mal, estos son los que están preparando para el futuro. Vayan a la Deportiva, Puerta 5, ahí hay muchos mejores que este señor.

En la de Vuelta designaron a Francia González, que también dirigió menos que las antes mencionadas; con nueve partidos en el torneo fue designada a la gran Final, afortunadamente salió bien librada, conoce muy bien la categoría y realizó un trabajo aceptable. Tiene serios problemas en su técnica arbitral, le da la espalda al balón, no sabe girar, no tiene lectura de partido, por eso no sabe ubicarse correctamente y la vi rengueando en el segundo tiempo, por lo que se retrasaba en las jugadas y caminó en exceso.

Tuve la oportunidad de ver todos los partidos de Liguilla y hay que trabajar mucho con las chicas, hay mucho talento, pero están en total abandono. No se quién sea su instructor, pero no las está capacitando correctamente. Hay que trabajar mucho en cancha, grupal y personal, gozan de muy buena condición física, pero no saben ubicarse. La calificación de faltas y control del partido es muy irregular, al igual que en Liga MX, designan a los que están en determinado grupo y al final del torneo hacen a un lado a las mejores.

EL PRESIDENTE DE LA LIGA MX

Recientemente escuché las declaraciones de Sr. Mikel Arriola, en las cuales menciona que no duda de la integridad del arbitraje, comentario donde estoy de acuerdo; donde no comparto su opinión es que no hay crisis en el arbitraje. Pasamos por el peor torneo en los últimos 10 años, la peor Liguilla no sólo en Liga MX, también en Expansión

y Femenil andan igual. Ojalá le echara algún día un 'ojito' a Segunda y Tercera, se sorprendería de ver lo que sucede, hay un abandono total,

Si en Liga MX tienen serios problemas de instrucción y capacitación, abajo están en cero. Los árbitros estelares como César Ramos pasan por su peor momento, tanto que fue excluido por tercera vez de las Finales. Desde el Apertura 2019 no arbitra una Final, ni Clásicos.

En el 2021 fue nombrado mejor árbitro de Concacaf un hondureño (Said Martínez) que con sólo cuatro años de FIFA logró esta distinción, nombramiento que siempre era de los mexicanos por su alta calidad.

En México tenemos estancamiento en el arbitraje, en los cuatro años que lleva Arturo Brizio al frente de la Comisión no ha sacado un solo árbitro, no hay seguimiento con los jóvenes. Árbitros como Óscar Macías, Adonaí Escobedo, Óscar Mejía y Eduardo Galván están obstruyendo el progreso del arbitraje nacional, si supiera los años que estos árbitros llevan en Liga MX y de sus logros se sorprendería, nada relevante y muchos años tirados a la basura.

Árbitros confiables, contados; por eso no fue designado árbitro mexicano a JO y a otros de FIFA. No hay una figura como líder, ni en dirección y mucho menos en los árbitros. No hay un prototipo de arbitro a seguir, y lo peor que la imagen del árbitro mexicano está totalmente deteriorada, porque se comen todos los insultos, protestas que reciben de los jugadores, con esa instrucción de ser conciliadores y no expulsar, les hacen de todo.

REGALO DE NAVIDAD

Me adelantaron mi regalo de Navidad. Cuando escuché que Isaac Rojas se retira lo festejé, uno de los peores árbitros en la historia, le debían muchos favores y le pagaban con designaciones. No dudo que ya le tienen algún puesto en la Comisión, no será extrañado en las canchas, y el regalo que tengo pendiente es que algún día Arturo Brizio deje de exhibirse en sus videos semanales defendiendo lo indefendible, lo malo que quiere mostrar que sus árbitros nunca se equivocan, que son perfectos, cuando es lo contrario.

