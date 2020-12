Cuartos de Final

Sin duda, sigue con el mismo ritmo del torneo: Jorge Antonio Pérez Durán dirigió el Clásico Nacional a un alto nivel, con buenos detalles arbitrales, constante fluidez al partido y certero en la calificación de faltas.

De los partidos más complicados de esta fase, pero el mejor pitado, algo que escasamente vemos en el arbitraje mexicano es que se está ganando el respeto de los jugadores y el reconocimiento a sus buenos trabajos, en la lucha por la Gran Final.

César Ramos, un partido flojo, pero con el detalle del penalti que no sancionó a favor de Puebla, donde Stiven Barreiro sujeta de la playera a Javier Salas y lo vio, pero no quiso sancionarlo, argumentado que ambos se jalaban. Ya le bajó a su soberbia y lo veo más tranquilo, eso es bueno, seguro estará en Semifinales esperando verlo en un partido más bravo.

Fernando Hernández, otro partido donde los jugadores ayudaron en mucho para que el trabajo arbitral no tuviera problemas, estos son los partidos que hay que conseguirle a Fernando, quien sigue demostrando que está lejos del nivel que necesita la Liga MX, la Comisión de Árbitros, en forma errónea, cree que designándolo continuamente se enseñara arbitrar y están equivocados.

Este jovencito necesita mucha asesoría y trabajo personalizado, de lo contrario no sabrá en qué está mal, ya que cuando se equivoca lo cubren para designarlo y eso le está haciendo mucho daño porque lo hacen creer que está arbitrando bien y es todo lo contrario. En fin, el fracaso de este joven si no cambian el rumbo de cómo llevar su carrera se lo cargaremos a la comisión de árbitros.

Marco Antonio Ortiz puede, pero no quiere, ya está igual que la gran mayoría de los árbitros, mientras no existan faltas fuertes en la cancha, sanciona bien, pero cuando el partido requiere de buenas decisiones en determinadas jugadas se equivoca.

Había sancionado muy bien el penalti sobre André-Pierre Gignac y lo hicieron cambiar la decisión los del VAR, la acción de Yotún es de tarjeta roja y solo amonesto, mientras no le ponga valor a este tipo de jugadas será del montón.

Por última vez, vi el análisis de Arturo Brizio sobre las jugadas polémicas de la jornada, me causó tanta tristeza que he decidió no volver a verlos.

Qué forma de cambiar su visión de ver y calificar el arbitraje, ahora tiene que inventar para defender a sus árbitros y cubrir sus errores, sinceramente no lo puedo creer, esto colabora y aumenta la crisis que vive el arbitraje, que cambio tan radical.

Sinceramente estoy muy sorprendido, cuando llegó como presidente todos estábamos esperanzados en que el arbitraje recuperaría la jerarquía, la credibilidad, buena administración, que fomentara el compañerismo y la sana competencia, y fue todo lo contrario, estábamos mejor, cuando estábamos peor.

Y por último, ojalá y nos aclaren por qué Fernando Guerrero, uno de los árbitros que más dirigió en la temporada, no estuvo en los Cuartos de Final, o lo van pasar en forma directa a Semifinales

Y preguntarles también por Óscar Mejía, que fue de los que más dirigió, según la Comisión la próxima figura del arbitraje, porque no ha salido en Liguilla, esperamos su respuesta ojala y se den el tiempo de informarnos.

