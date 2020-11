Diego Montaño contradijo a Brizio en el Tigres vs Cruz Azul

Lo que hizo Diego Montaño en el Tigres contra Cruz Azul, al revisar la jugada del min 81 y después de desplazarse el balón de área a área, contradice lo que Arturo Brizio Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, analizó en el partido de Chivas.

El arbitraje mexicano es un caos, están todos confundidos y, de paso, confunden a todo mundo.

Se cometieron 5 faltas sobre Aquino y no pasó nada, los silbantes están convertidos en pita faltas, no influye pero sigo insistiendo que el arbitraje es de muy bajo nivel, están sacando los partidos y no arbitrando, lo malo es que la Comisión de Árbitros se conforman con ese mediocre nivel de arbitraje.

