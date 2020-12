Diego Montaño, sin nivel para una Semifinal

Tal parece que los árbitros no saben el tipo de partido que van a arbitrar, en el primer juego hubo 35 faltas y ahora, en la Vuelta entre León y Chivas, hubo 34; nuevamente Campbell fue el jugador más golpeado con 4 faltas.

Diego Montaño sanciona todas pero sin idea para poder contener ese gran número de infracciones.

Por momentos muy lejos de la jugada, se le ve rengueando en springs, no entendí por qué se dejó gritar, vaya regañada por parte de Montes y Vega y no hizo nada, lejos del nivel para una Final, es más, no entendí su designación en Semifinales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEÓN: DERROTÓ A CHIVAS Y SELLÓ SU PASE A LA FINAL DEL GUARDIANES 2020