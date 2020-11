Eduardo Galván, indignante en el Pachuca contra Pumas

La Comisión de Arbitraje sólo ocupó un silbante FIFA en cuatro partidos. Eduardo Galván arbitra porque no tiene una Comisión exigente y porque le deden favores, es muy malo y lo mostró en el Pachuca ante Pumas.

El penalti que sancionó a favor de Pachuca es inexistente, lo grave es que el VAR no le avisó que no había falta, la calificación de faltas muy irregular y no tiene la menor idea de la aplicación de la ventaja, no sabe ubicarse y no tiene lectura de partido.

Él e Isaac Rojas, según la Comisión de Árbitros, son las figuras del arbitraje, por eso estamos en crisis arbitral.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JULIO GONZÁLEZ A POCHO GUZMÁN ANTES DEL PENALTI: 'LO VAS A FALLAR'