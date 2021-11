El arbitraje del Repechaje, en la calle

Pensé que tras la reunión previa a la Liguilla que tuvieron los árbitros con sus instructores, encabezados por el chileno Enrique Osses, el arbitraje mejoraría en el Repechaje, lamentablemente se nota que no sirvió de nada, ya que cada silbante hace lo que quiere, sanciona lo que desea y pita con total libertinaje.

Lo que hicieron el 'Cantante' y César Ramos cae en la vulgaridad, no son imagen para los árbitros mexicanos, decepcionaron. Si existiera una Comisión de Árbitros seria y responsable no deberían de incluir a Ramos en la Liguilla, pero como no hay ni tres confiables lo van a designar, su imagen totalmente deteriorada, se comió todo lo que le grito Almada.

No entendí para qué se fue a parar en la línea de banda como retando al entrenador santista si no lo iba amonestar, prepotente, encarador e irresponsable, fue exhibido y permitió que a Santander, su cuarto arbitro, también se llevara una buena regañada.

Su trabajo de muy baja calidad, empezando por la paliza que le pusieron a Gorriarán, al que le cometieron cinco faltas (4', 11', 25', 41' y 91') que no logró controlar; en el 25', los jugadores de Santos lo rodearon y le protestaron de todo y no hizo nada.

Hay un penalti a favor de Santos por una mano que no sancionó al 47', la amonestación a Vombergar fue inexistente, el penalti a favor de Santos es inventado, su criterio muy pobre para calificar esta acción, y para terminar que clase de regañada le puso Bilbao antes de finalizar el partido, que indignó, es portar el uniforme de árbitro y permitir que lo pisoteen.

El 'Cantante' como dice la canción, tenía un chorro de voz y sólo le quedó un chisguete, en la calle; qué bueno que se va al torneo de FIFA, porque su arbitraje no merece su participación en la Liguilla.

Qué afortunado de que haya ganado Monterrey, porque de lo contrario me imagino el gran escándalo que tuviera el futbol mexicano en este momento, el vivillo a la máxima potencia, muy localista, la mano de Domínguez no la ve a pesar de estar frente a la jugada y tiene que ir al VAR; el jalón de Funes Mori, tampoco lo ve, inclusive hace la señal con su mano de que no hay falta.

Lo extraño es que va al VAR y, siendo una falta tan evidente, no la sanciona, la conducción de bajo nivel, así como el control de la disciplina. Dicen las malas lenguas que le gritaron y le dijeron de todo en la cancha y no hizo nada, eso ya es costumbre, prefiere andar en sociales, explicar a los técnicos todo lo que sanciona en lugar de ser un árbitro serio y responsable.

Fernando Hernández, la acción de Lira sobre Canelo es de roja y se la dejó en amarilla, muchas patadas que no logró controlar, incluyendo que Sambueza finalizó el partido gracias a que Fernando no fue nada enérgico. Muy irregular su trabajo, por momentos bien, pero cuando aprieta el partido no responde, casi al finalizar el partido hay una falta sobre Dinneno dentro del área que no sanciona.

Marco A. Ortiz, la jugada más polémica del partido es el penalti a favor Puebla, la acción es muy brava, pero considero que la sanción es correcta y su arbitraje mejoró a lo que vimos en Panamá ante El Salvador, muchas tarjetas (8), pero en su mayoría bien aplicadas, ante la ausencia de Guerrero, Hernández y el bajón de Ramos es un firme candidato para la Gran Final.

Ojalá y hagan más responsables a los asistentes, ya no quieren responsabilizarse de nada, no apoyan a sus centrales, las faltas que sancionan lo hacen después de escuchar el silbatazo del central (muy comodinos) no ayudan a la conducción del juego, repito este personaje es el mas caro espectador de la FMF, cobran bien pero no hacen nada.

Por último ojalá y hayan tenido el tiempo de ver el partido Tepatitlán ante UdeG, siendo el árbitro Jesús Rafael López, qué barbaridad, su arbitraje es el resultado de lo que ven en Liga MX y del total abandono y descuido con estos árbitros, conducción bajo cero, mostró 6 tarjetas amarillas a Tepatitlán, a UdeG, cinco amarillas y una roja (12 en total) estos son los arbitrios del futuro, quien los instruye, sirven de algo las visorias, trabajan con ellos, que bajo nivel de los silbantes en esta categoría.

