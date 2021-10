El daño está hecho

Qué daño le está haciendo al arbitraje los videos de Brizio. No hace falta salir y defender a los árbitros cada semana, los videos ya no engañan a nadie, por lo que está recibiendo fuertes críticas, no entiendo por qué cuando defiende a un árbitro no sale en la siguiente jornada como fue el caso de Diego Montaño, quien no sancionó un penalti a favor de San Luis contra el América, pero lo defendió diciendo que no era penalti. El bajo nivel del arbitraje no se puede tapar con un video y lo que hace falta es mucho trabajo, liderazgo, instrucción, capacitación y, sobre todo, un buen jalón de orejas a los de negro.

Cada jornada hay conatos de riña, protestas, no sólo de jugadores, los técnicos ya no son controlables, el cuarto árbitro es el departamento de quejas, se le van encima y quieren que resuelva lo que el central está haciendo mal, ante las malas decisiones de los árbitros; la Comisión Disciplinaria ha tenido que evitar sanciones por expulsiones equivocadas, los árbitros han caído en una zona de confort, no les interesa mejorar, hacen malos trabajos y reciben designación de VAR o de cuarto árbitro, no les preocupa nada mientras su sueldo siga ingresando semanal y mensualmente. Hay que hacer muchos cambios porque de lo contrario seguiremos viendo arbitrajes de escasa calidad y credibilidad.

Un aspecto que también es alarmante es la libertad de los cuartos árbitros, se meten a la cancha, indican saques de banda, tiros libres, entran a jalar jugadores en conatos, ya exageraron y espero que no ocasionen un problema que pueda poner en riesgo su carrera, hay que ponerles un alto.

LA JORNADA

Entiendo que hay muchos árbitros que no andan en buen nivel, incluyendo al mundialista César Ramos, pero inexplicable que designen al Atlas vs Cruz Azul a Isaac Rojas, en sólo ocho minutos le cambió el rumbo al partido al no expulsar a Quiñones, si bien tiene serios problemas en calificación de faltas, el VAR no apoyó y lo dejaron morir solo.

El Cantante (Fernando Guerrero) y Marco A. Ortiz no tuvieron problemas, pero en ambos partidos hubo conatos de bronca, el primero conduce bien y tiene una gran ascendencia y buena relación con los jugadores, Marco tiene que mejorar en conducción y control de faltas, una exageración la participación del cuarto árbitro que fue acusado por el técnico Almada en pleno partido que lo había insultado, Solari se le fue encima al asistente Martínez y no hicieron nada.

Juan Andrés Esquivel en el Tijuana vs Chivas: hay que trabajar mucho con este joven, tiene serios problemas de conducción y tendrá que explicar qué hizo en la jugada del min. 49 porque no sancionó falta a favor de Xolos, aplicando la ventaja, pero en la siguiente jugada el asistente señala offside y reanuda con falta a favor de Xolos, en la patada de Zaldívar en la cara de un adversario no puede ser amonestación, tenía que expulsar, el nivel de tarjetas muy bajo.

Respecto a las designaciones de la Jornada 15, reaparece Óscar Macías tras cuatro jornadas, también Diego Montaño que no salió en la 14 y lo inexplicable que mande a la banca a Jorge A. Pérez que tenía una buena racha de cinco partidos, ahora lo manda de VAR al Chivas vs Cruz Azul, como si tuvieran muchos árbitros.

Por último, mandan al Mazatlán vs Querétaro a Óscar Macías, acompañado con Adonaí Escobedo y Édgar Alan Morales en el VAR y de cuarto árbitro Guillermo Pacheco, pero sorpresa, para el Pumas vs Tijuana, de VAR viene Adonaí Escobedo, Guillermo Pacheco y de cuarto Édgar Morales, tres árbitros repiten viernes y domingo, de cuates las designaciones, por eso hay tanto descontento con los árbitros, sólo un grupito goza y lo abastecen de designaciones semanalmente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESQUIVEL, MUY VERDE PARA LA LIGA MX