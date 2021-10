El recuento de los daños, primera parte

A nueve torneos de la llegada de Arturo Brizio no se ha notado ninguna mejoría en el área administrativa y técnica (capacitación), no obstante sumarse la tecnología (VAR), incluso calificándolo como la herramienta que iba a mejorar la justicia deportiva.

Su primer gran error fue traer a su amigo que vino como el experto del VAR y terminó agenciándose el área técnica, permaneció tres años sin lograr los objetivos esperados, por lo que fue retirado de su cargo.

Otro de sus grandes errores en el área administrativa y técnica es permitir que permanezcan Brizio Arturo Ángeles, Mauricio Morales, Julio Escobar, Quetzalli Alvarado, Miguel A. Chacón y José Santana, que ha hecho un gran negocio en la Tercera División. Todos estos impidiendo el crecimiento del arbitraje mexicano así como estancarlo y, por qué no decirlo, retroceso total en todos los aspectos.

Como resultado de la mala toma de decisiones, el arbitraje mexicano en los últimos tres años a disminuido el número de Gafetes FIFA de asistentes (2019 y 2020 con ocho y en el actual solamente siete) cuando tiene derecho a 10, también las designaciones internacionales se han escaseado, a tal grado que ningún arbitro de la Liga MX participó en Juegos Olímpicos.

LOS DE NEGRO

Notable el bajo nivel de César Ramos desde hace dos años, por lo que ha dejado de participar en finales en los últimos torneos y en partidos importantes. La muestra que no está al nivel esperado fue su pobre arbitraje en el Clásico Nacional, por lo que fue exhibido y sancionado por su Comisión de Árbitros. Es importante mencionar que no es líder en designaciones en estas doce jornadas (seis partidos en todo el torneo).

Fernando Guerrero (ocho partidos) con respecto al llamado Cantante, debemos mencionar que cuando sale aplicar las reglas de juego se vuelve indispensable, pero es solamente una vez cada jueves de corpus, pero cuando sale a quedar bien con todo mundo distorsiona la conducción de un partido, ya que aplica sus propias reglas de juego, aun así es de los más confiables.

Enrique Santander vaya sorpresa que nos da la Comisión al tenerlo como el líder en cuanto a partidos arbitrados (9), no obstante su bajo nivel en la conducción de los juegos, sobre todo en el aspecto disciplinario y técnico. Estamos amolados.

Marco A. Ortiz, Fernando Hernández y Pérez Durán (8) sobresaliendo Ortiz, que ha mantenido mayor regularidad, Pérez Durán que tiene sus altibajos que le han impedido ser el árbitro estelar que podría ser, y Hernández pareciera que le hizo daño la Final del torneo pasado, pues se subió a la banqueta y se mareó.

Diego Montaño, Óscar Macias y Adonai Escobedo, con seis partidos cada uno, los más sancionados por la Comisión de Árbitros por su bajo nivel. Sólo llegan al 50 por ciento, siendo FIFA, lo cual muestra la mediocridad en ello.

Donde nos quedamos impactados es con respecto a los señores que no son portadores del gafete de FIFA, pero son de los puntales en designaciones, pues han recibido ocho, mismos que los cuatro FIFA mencionados anteriormente y a uno del Superlíder Santander, en verdad que les vieron para tener esa cantidad de partidos.

El primero es uno de los peores árbitros que he visto en el futbol mexicano y el segundo fue rechazado por la FIFA el año pasado para portar el gafete. Del resto de los 23 que han utilizado en este torneo, ni ocuparnos de ellos, pues lo máximo que han arbitrado son Galván con cuatro que terminaron dándome la razón, ya que no está para arbitrar Liga MX, y Miranda, que no hay mucho que hablar de él.

Por último, el debutante Quintero, con tres, que no le fue nada bien en Puebla, con los demás sólo hacen pruebas o juegan con su carrera. Tal parece que la evaluación que prometió hace nueve meses el señor Enrique Osses a su llegada a México no ha dado resultado, ya que no han sacado ni un solo árbitro confiable que podamos pensar que servirá para el futuro, y los malos arbitrajes van en aumento, junto con las protestas de los directivos cada semana a la Comisión de arbitraje.

