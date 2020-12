Después de ver los partidos de Semifinales, veo que hay mucho que aprender: los árbitros llegan en blanco, no ven partidos, la planeación es de baja calidad, por eso los partidos no son silbados con buen nivel, independientemente de que los árbitros están convertidos en pita faltas y saca partidos.

En el juego León contra Guadalajara, los silbantes se perdieron, los dos partidos con un número elevado de faltas acumulando entre ambos 72. Chivas cometió 42 por 30 de León, los árbitros, muy limitados, no supieron detener el gran número de infracciones en ambos juegos, Joel Campbell, el más castigado, con nueve, y Ángel Mena, con siete, ningún jugador fue amonestado por infringir, sólo se dedicaron a sancionar faltas, demostrando que de arbitrar saben poco.

Marco A. Ortiz, en el de Ida, después de un trabajo malo en Cuartos de Final lo repiten en Semifinales. El primer tiempo, bien dirigido, pero en el segundo se descompuso, ya que 36 faltas se cometieron y ningún jugador fue amonestado por infringir, a Joel Campbell lo 'tapizaron' a patadas, le cometieron cinco y no hizo nada, no sanciona un penalti a favor del León y permitió muchas protestas, bueno hasta de la banca le gritaban, no creo que le alcance para la Final.

En el de Vuelta, Diego Montaño, tal vez le cayó de sorpresa el partido, porque llegó en blanco, nuevamente se cometen 36 faltas, cuatro sobre Campbell y cuatro sobre Mena, lógico no hizo nada, todavía no tiene la presencia, personalidad y mucho menos los recursos arbitrales necesarios para detener esta gran cantidad de faltas.

Amonestó, pero no le funcionó, renguea, en los sprints largos se le nota mucho, fuera de ritmo y no está bien físicamente, con tan sólo diez juegos le alcanzó para una Semifinal, qué baratas están las 'Semis'.

Cruz Azul contra Pumas fue dirigido por Isaac 'Sapo' Rojas, que con una Comisión de Árbitros exigente, no podría dirigir en una Liguilla, pero los compromisos que se tienen con él, le permiten pitar Semifinales y no dudemos que podría estar en la Final, por lo menos de cuarto, el partido muy fácil ya que se solucionó en 13 minutos, lo que es increíble que después de indicar con su mímica corporal, en la jugada de Pablo Aguilar que le pegó en la cabeza y después en la mano, y que no era penalti, tenga que revisar la jugada y perder tres minutos.

El partido se puso fácil, pero aun así sigue siendo un partido difícil para este nivel de arbitraje, 10 por ciento de arbitraje por 90 por ciento de lealtad de informante, así se ganan las designaciones.

César Ramos, dos muy buenas decisiones del VAR, y digo del VAR, porque Ramos Palazuelos en ninguno de los dos casos fue a revisar, lo dejó en manos de la repetición, la jugada del minuto 71, donde Julio González, portero de Pumas, le da un puñetazo a Orbelín Pineda, no sancionó el penalti.

Hay fuera de juego de Jonathan Rodríguez, pero no sancionable, ya que no interfiere en el juego o a un adversario, tampoco existe falta de Rodríguez, porque el defensor Puma hace contacto con su espalda y se va al suelo, así es que cualquiera de las dos situaciones que nos argumenten que sancionaron están mal, el penalti no fue sancionado.

Por último, no supimos cuál fue la situación que dejó fuera de Semifinales a Jorge A. Pérez después de hacer un excelente trabajo en el partido de Vuelta del Clásico Nacional, si está bien ojalá y no le hagan la 'tramposada' de dejarlo fuera de la Final, por lo menos la de Ida, porque la de Vuelta con todo y que no sancionó el penal, va César Ramos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VAR AYUDÓ A RAMOS EN PUMAS VS CRUZ AZUL