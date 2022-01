En la 'mother'

Estaba muy ilusionado que los miembros de la Comisión de Árbitros algún día entrarían en razón, con respecto a las designaciones, pero me equivoqué y cada día están peor.

Cómo designar a Óscar Macías, en verdad qué forma de pisotear el prestigio, bueno el poco que queda del arbitraje mexicano, no hay forma de entenderlos, están fuera de control; agregar que también mandaron a Eduardo Galván, a quien intentaron hacerlo FIFA y que no dio resultado.

Pero para no dejarlo sin su ingreso semanal lo hicieron VAR FIFA, cómo mandar este par que combinándolos no hacen uno, vaya retroceso que tiene el arbitraje. Antes salían los mejores, ahora los amigos, los que pagan la cena, los que sirven de chofer y los que son del grupo del 'Pomo'.

LA JORNADA

Por mucho pasamos la peor jornada desde la llegada de Brizio y Osses, el VAR es un desastre, así como los árbitros, pero como cada semana "Decisión arbitral correcta", vamos de mal en peor.

Yair Miranda en el Querétaro ante Pumas, qué mala leche de César Ramos que estaba en el VAR en llamar a Yair para expulsar a Mozo, pero así están, cada uno hace lo que quiere y aplica sus propias reglas, pero más sorprende la incapacidad de Yair para expulsarlo cuando él estaba a dos metros de la jugada y había decidido lo contrario, seguramente Pumas protestará y no sancionan a Mozo, porque no hay forma de hacerlo.

Fernando Hernández en el Necaxa-Monterrey, si bien el partido no se complicó por la cantidad de goles, Vimos la incapacidad del VAR y de Fernando Hernández a su regreso de la pésima actuación en la Copa Árabe, que lo tiene fuera del Mundial. Entiendo la poca capacidad de Fernando al no sancionar el jalón y penalti sobre Meza, pero el VAR tiene por lo menos cinco tomas para indicarle que hay sanción, seguramente se estaban comiendo su torta y su refresco de cola.

El Tigres contra Puebla, Luis Enrique Santander, cómo se atreven a comentar en la Comisión de Árbitros que este silbante anda en su mejor momento, expulsión de Reyes que cambia por amonestación, el penalti que falla Gignac, inventado y dos minutos después no sanciona uno muy claro a favor de Tigres, en verdad anda en su mejor momento.

Toluca ante Santos, el mundialista César Ramos, en su peor momento y así asistirá al Mundial, no es su culpa, pero el gol de Santos es fuera de juego, cómo tardarse tres minutos para resolver esta jugada, hay un penalti de Álvarez que no sancionó a favor de Santos, nuevamente el VAR falla al no indicarle que hay falta.

El Xolos-León, Óscar Macías, después del 31' y ver la acción del 'Gallito' Vázquez donde faltó poco para que lesionara a su adversario y lo amonestó en lugar de expulsarlo, ahí decidí no verlo más, y el VAR dónde estaba para indicarle que revisara, porque era roja, pena ajena.

Por último dejo a los novatos, entiendo que hay presión por la FMF para que saquen nuevos árbitros y renueven la cartera, pero no los pueden mandar a la guerra sin fusil, Guillermo Pacheco, Brian González, que no expulsó a Troyanski y no sanciona un penalti de Waller, están muy verdes, pero esto derivado de la falta de capacitación, hay que trabajar mucho con ellos en forma personal para mejorar, de lo contrario no van a dar resultado, muy limitados con escasos recursos arbitrales, creen que darle muchos partidos a los árbitros serán mejores, están perdidos.

La pregunta del millón, dónde están los árbitros de la Final, aquellos que salieron de moño y sin calcetines, porque no han aparecido en las dos primeras jornadas, será que no le gusto a la Comisión de Árbitros lo que hicieron, habrá que esperar a ver cuándo se les antoja designarlos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ADONAI ESCOBEDO, INDIGNO