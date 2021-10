Con tristeza veo la falta de autoridad de los árbitros, creo que el señor Osses, jefe del área técnica de la Comisión, no tuvo la oportunidad de informarse de lo que históricamente es el arbitraje mexicano: hombres con personalidad, carácter, con extraordinaria conducción y lo más importante que gozaban de respeto.

Ahora, con la intención de que los silbantes sean flexibles, pacificadores y facilitadores del juego, actualmente todo mundo les grita, manotean, hacen corte de manga y los encaran, ya no hay respeto por la autoridad, la imagen de los árbitros está por los suelos.

En 10 meses que lleva en el cargo se han fomentado los conatos de riñas, los errores reglamentarios y la pésima conducción de los partidos, la violencia y acciones bruscas han aumentado, definitivamente con esa filosofía arbitral no se puede arbitrar, no está dando resultado.

LA JORNADA

Diego Montaño en el San Luis ante América, seguramente se irá de nuevo a la banca, porque Benedetti le hizo corte de maga y no hizo nada; a este mismo jugador lo tenía que expulsar con doble tarjeta amarilla al 44' y no se atrevió. La jugada de mano, donde debía sancionar penalti a favor de San Luis, ni revisando la jugada en el VAR la solucionó correctamente.

El novato Mario Vargas, qué forma de permitir que le gritaran, múltiples errores sin que el VAR lo apoyara (Santander), acciones de expulsión las convirtió en amarilla, Sanvezzo salió lesionado de una fuerte patada que le dieron donde no expulsó, las jugadas de VAR resueltas en forma incorrecta, todo una fiesta lo ocurrido, árbitros que llevaron muy mal su carrera están fracasando, este joven no tiene nada que hacer en Liga MX.

Jorge A. Pérez, en Cruz Azul ante Tigres, que lástima que no mantiene el mismo nivel de un juego a otro, Gignac le gritó en su cara al asistente y no hizo nada, las amonestaciones de Aquino y Rivero fueron causadas por las protestas de los jugadores, lo que hizo en el 82' de regresar la acción a una falta previa totalmente antirreglamentario.

Fernando Hernández, muchas tarjetas para un partido que con dos eran suficientes, quiere controlar el juego sancionando todo hasta las que no son y a base de tarjetazos, todos gritan y protestan, no tiene idea de conducción y control, según mis fuentes, va a dirigir la Final entre Monterrey y América de Concacaf.

César Ramos sigue perdiendo credibilidad, un arbitraje sin toques de fino arbitraje como deberían de ser cuando pita, muchas protestas y serios problemas en la calificación de faltas, qué pena que el mundialista no levanta.

De lo poco rescatable, aunque usted no lo crea fue Adonai Escobedo en Pumas ante Juárez, el partido no exige, pero por lo menos no se metió en problemas.

Nepotismo y cuatitud, eso es lo que llevan a cabo la caterva de cuatreros que le ayudan a Brizio en el aspecto administrativo (designaciones) haciendo de las suyas, cometiendo tropelías que si lo sabe Brizio, entonces se vuelve cómplice de los antes mencionado.

Da el visto bueno, por consiguiente autoriza quiénes arbitran cada semana, me explico: en la última semana mandaron a Expansión a Vicente Reynoso, al Correcaminos ante Venados, pero sorpresa, lo repiten de cuarto árbitro el día 15 en Necaxa ante Puebla con tan sólo cinco de central en Expansión y cuatro de cuarto árbitro

Surgiendo la pregunta para la gente de la Comisión: ¿creen ustedes que con sólo seis partidos en la Liga de Expansión este joven esta listo para sustituir al central en alguna contingencia?

Situación similar se da con otro silbante agudizándose el nepotismo con el hijo Antonio López, encargado de la administración e instrucción y designaciones de la Tercera División, pues de las 13 jornadas en Expansión ha recibido 12 designaciones Iván Antonio López, otra pregunta, que la federación no le tiene asignado un sueldo al empleado arriba mencionado que con las designaciones a su hijo compensa y corresponde a sus servicios, si no fuera así que suerte de estos señores tener parientes en la comisión.

Con respecto a la práctica de la cuatitud da tristeza que suceda esto en el interior de la Comisión, ya que al cumplirse las 13 jornadas de Liga Femenil y Expansión la asistente Jessica Fernanda Morales nada más la han designado en 21 ocasiones, 9 Femenil, 11 Expansión y una Liga MX, en la que por cierto en el juego Mazatlán ante Pumas se equivoca anulando UN GOL a los universitarios, provocando que no la volvieran a designar en dicha categoría pero si factura en las otras divisiones, que no hay más árbitros, o sólo para los cuates.

