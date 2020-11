Felicidades

Por primera vez me voy a ver en la necesidad de felicitar a la Comisión de Árbitros, no suelo hacerlo, pero ante la decisión de sacar de las designaciones al terror del arbitraje, Adonaí Escobedo, tengo que felicitarlos. Lo pusieron donde no puede hacer daño y donde realiza sus mejores trabajos, en el VAR.

¿Hasta cuándo se darán cuenta de que este muchacho no nació para el arbitraje? No lo engañen y no ocupen un lugar de FIFA en alguien que no lo merece.

Se nota que les apretaron las tuercas, porque la jornada pasada ocuparon ocho de nueve FIFA. En tres años y medio que Arturo Brizio está al frente del arbitraje, sólo en cuatro ocasiones lo había hecho; ahora, ante las protestas, el bajo nivel de muchos silbantes y con los altibajos del VAR se decidió por designar a los “MEJORES”.

Inclusive, en la Final de Copa también apostaron por un FIFA, Jorge Arturo Pérez, el mejor del torneo, porque en la Ida se la dieron a un novato y los equipos pegaron el grito de que merecían un mejor árbitro para el de Vuelta.

LA JORNADA

Tristemente veo que César Ramos no levanta y está por finalizar su peor torneo desde que arbitra en Liga MX.

En el Pumas vs Chivas su trabajo fue de más a menos. En el primer gol del Guadalajara permite que el saque de banda se ejecute por lo menos a 10 metros del lugar donde abandonó el terreno de juego. La expulsión de Alan Mozo fue sin respaldo reglamentario. Qué pena que no logró terminar el torneo como el mejor.

Fernando Guerrero hasta las de reglamento se acomoda. En el minuto 30, el portero de Querétaro sujeta el balón con las manos, lo pone en juego y lo vuelve a tomar con sus manos y no sanciona nada. Increíble lo que hace este árbitro, le vale y hace lo que quiere. Lógico, sabe que de todas formas lo van a designar porque no hay silbantes.

La conducción, pésima, sus relaciones públicas las maneja muy bien, tanto que solicita a comentaristas que hablen bien de él en las transmisiones. Qué desleal al grupo arbitral, ya pónganle un alto.

Fernando Hernández da pena, mientras siga dependiendo de lo que le dicen sus compañeros para sancionar, nunca podrá consolidarse. Increíble que le haya cambiado la tarjeta a Rubens Sambueza, lo había expulsado muy bien, pero como pide opinión durante todo el partido a sus compañeros y al VAR, le dijeron que la cambiara.

Lo de Haret Ortega, otra lamentable decisión, lo amonesta al 13' y al 15' tiene para mostrarle la segunda amonestación y no se atrevió. Le tembló todo, por eso le protestaron, en caída libre.

Resaltar los trabajos de Enrique Santander en Monterrey y Jorge Pérez. Ambos cumplieron con dos excelentes trabajos, Santander está en el peor torneo de su carrera, se la ha pasado sancionado, pero ante la escasez y falta de árbitros lo veremos en la Liguilla; Jorge Pérez sin duda el mejor del torneo, muy centrado y seguro de sí mismo, un fuerte candidato para la Final.

En la última jornada hay un par de partidos ya sin trascendencia, ojalá y se acuerden de aquellos hombres de negro a los que les prometieron darles oportunidad y les mintieron. Aprovechen para verlos y decidir si van a servir o no.

Estamos a una jornada de la Liguilla y el arbitraje está pasando uno de sus peores torneos desde la llegada de Arturo Brizio.

Muchas fallas reglamentarias, muchos árbitros sancionados, el VAR no ha sido lo que se esperaba, árbitros con muchos altibajos y la instrucción en manos de su eminencia Arturo Ángeles, Quetzalli Alvarado y MAURICIO MORALES HA SIDO UN DESASTRE, ojalá y ya se pongan a trabajar, porque no están desquitando lo que ganan y han puesto al arbitraje en una crisis jamás vivida.