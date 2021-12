Marco A. Ortiz corrió con suerte

La acción donde Nahuel comete falta sobre Mena, Marco A. Ortiz decide que no existe falta, afortunadamente para Marco existía fuera de juego que se tardaron 5 minutos para revisar y reanudar el partido.

En general no tuvo problemas solo porque permite las protestas airadas, Barreiro le manoteó y le gritó y no lo amonestó, al finalizar el primer tiempo también recibió muchas protestas de los jugadores de León, al final termina bien mejorando en el segundo tiempo, se apunta para la final ya que la conducción mejoró y no influye en el marcador del partido.

