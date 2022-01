Mediocridad premiada

No entendí la designación de Fernando Hernández después de que arturo Brizio reconoció que no sancionó un penal a favor de Monterrey Vs Necaxa, ahora resulta que la mediocridad es premiada.

Estando a dos metros de la jugada tiene que ir al VAR para sancionar el penal a favor de León, la acción de Aguirre al 24' y de Dávila al 36' donde da un codazo son de tarjeta roja y solo amonestó. En el 46' Ormeño da un pizotón ya estando amonestado pero como es local imposible que expulse, que incapaz y muy cómodino, por algo le fue tan mal en la Copa Árabe.

