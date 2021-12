Ni cómo ayudarlos

Con gran tristeza vi los arbitrajes de las Semifinales de Vuelta, árbitros sin carácter, convicción, valor y mucho menos personalidad.

La FMF tiene que incluir en el reglamento de sanciones que las protestas, insultos y gritos a los árbitros no tienen sanción, porque ya es libre para cualquier jugador y técnico. Los árbitros, por seguir la instrucción de su instructor el chileno Osses, que ha venido a destrozar la imagen del árbitro mexicano, exigiéndoles ser más conciliadores, aguantar las tarjetas lo más que puedan y no expulsar técnicos.

Esto ha dado como resultado que sean pisoteados, se han vuelto indignos de portar el uniforme de árbitro, todo por conservar su ingreso semanal sin importarles trascender y ser figura del arbitraje nacional e internacional.

EL MUNDIALISTA

Cesarín Ramos, el mundialista, nos dio una cátedra de cómo se debe permitir las protestas, manoteos e indisciplinas, ya que se le vio cero autoridad.

A unos cuantos segundos de iniciar el partido, Cesarín nos demostró la clase de arbitraje que tenía planeado para el partido: De Souza tenía que ser expulsado, pero no se atrevió, motivo por el cual todo el partido cargó a los jugadores que le hicieron de todo.

Muy valiente para expulsar gente de la banca, pero a los de adentro no se atrevió, mostró nueve tarjetas que no sirvieron de nada, porque no hubo control del partido, pasa por el peor momento de su carrera y podría quedar fuera de las finales por tercer torneo consecutivo.

NO APROVECHÓ

Jorge A. Pérez tuvo la oportunidad de su vida, pero no la aprovechó, de reivindicarse después de todos esos penaltis que sancionó y luego desistió.

Perdió la oportunidad de hacer historia, pero le dio miedo el éxito, el entorno que le rodeaba y el resultado que podía tener el penalti sobre Juan Dinenno, se espantó y apenas demostró que será uno más del montón.

Si no hubiera VAR, tal vez sería difícil ver esta acción, porque le tapaban los cuatro jugadores que participaron en la jugada, pero hoy gozan del VAR, que oportunamente le indicó la situación, pero ni revisando la jugada se atrevió a sancionarlo.

Ya se la había escapado un claro penalti en el partido de León ante Puebla que pudo cambiar la historia del juego y de la eliminatoria, ahora otra pena máxima en contra del local que no sanciona, se le dan este tipo de acciones, nuevamente se enojó y empezó a gritarle a los jugadores sin justificación alguna.

El partido estaba totalmente controlado, pero como pierde el control se enoja y se desconcentra, oportunidades no hay muchas en la vida y Jorge no tomo correctamente la mas importante de su carrera, ni modo seguirá arbitrando sin trascender.

FEMENIL

Tuve la oportunidad de ver los partidos América ante Chivas (femenil) con la silbante Lizzet García, y Santos contra Atlas, con Priscila Pérez.

Urge las apoyen, no se quién sea su instructor, pero están en total abandono, con serios problemas de ubicación y lectura de partido, al igual que en Liga MX con serios problemas en el área de penalti.

Sobre todo Lizzet que no sancionó dos penaltis a favor de Chivas, lo de Priscila en el tiro de esquina no entendí, porque cuando el balón va rumbo al área de penalti por aire decide terminar el juego, no era más fácil finalizar antes de que se ejecutara el tiro de esquina o dejar que finalizara la jugada, porque se complican la vida.

Se le fueron encima las jugadores de Atlas porque lograron un gol y no lo validaron, necesitan de mucho trabajo, el nivel es muy bajo pero mientras no las capaciten de la mejor manera posible no van a mejorar y se van a estancar.

