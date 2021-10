No hay planeación

Muy sorprendido quedé al ver la doble designación de Diego Montaño para el fin de semana pasado, lo mandaron al partido entre las selecciones femeniles México vs Argentina, en Tepatitlán, el sábado 23 a las 16:00 horas.

En dicho partido hubo de todo, conatos de bronca, patadas y un penalti mal sancionado, yo me pregunto, qué caso tiene mandarlo a un partido femenil si va sin ganas, dónde están las chicas que entrenan diario, que cumplen, que necesitan de fogueo y oportunidades para crecer.

Qué injustos, pero la mala planeación no queda ahí, resulta que Montaño también fue designado para el domingo 24, en Pachuca a las 21:00 horas. El protocolo, de llegar 24 horas antes del partido, que establece la Comisión de Árbitros no se cumplió, rompen sus propias reglas, ¿que no hay más árbitros'?, qué mala planeación en designaciones.

LA JORNADA

Necedad, necesidad o compromiso, después de la pobre actuación de Óscar Macías, en el Mazatlán vs Querétaro, en donde da una muestra del nulo concepto de lo que es conducir un juego, comprobando por qué es el árbitro con mayor número de sanciones por su bajo nivel; no obstante, porta el gafete de FIFA desde el 2015 (siete años) y con 21 torneos en Liga MX sin lograr consolidarse, y si no, veamos.

En el Clausura 2019, lo castigaron seis jornadas después del Pumas vs Monterrey; en el Apertura 2019 lo pararon ocho jornadas; en el Clausura 2020 dirigió ocho y en el Apertura 2020 Guardianes lo castigaron cuatro jornadas. En el pasado 2021 lo usaron hasta la séptima jornada, parándolo las seis primeras jornadas.

En el actual torneo ya llegó a siete juegos; sin embargo, sólo le han dado en las jornadas 1,3,4,7,8 y 10, luego lo vimos hasta la 15, parándolo cuatro, totalizando en estos últimos seis torneos, 28 jornadas castigado.

Sin embargo, no supera sus récords personales de aquellos Clausura 2016 y Clausura 2014, en el primero solo dirigió cuatro y de la 2 a la 7 lo pararon cuatro; de la 7 a la 13 lo paran cinco, y de la 13 a la 17 lo paran tres, en total 12 jornadas sin arbitrar. En el referido 2014 dirigió en la primera jornada Santos vs Chivas, y lo vuelven a usar hasta la 12, 10 jornadas sin arbitrar, buen récord, ¿no?, por lo que surgen las preguntas para sus instructores.

Qué necedad de seguirlo manteniendo en Liga MX y con gafete de FIFA, o bien, tienen la necesidad de usarlo, ya que la plantilla esta demasiado flaca y muestran la deficiente capacitación de todos los instructores que ha tenido este arbitro hidrocálido, en mas de 10 años, o bien, qué compromiso tienen con él, o quién lo patrocina para que siga arbitrando.

EFECTO OSSES

Están cayendo muy bajo los árbitros, el caso de Santander es alarmante, pero no se quieren dar cuenta. Con este nivel es el líder en designaciones, cómo estarán los demás, no es posible que un jugador que da un rodillazo en la cabeza a un adversario solo quede en amonestación, la acción de Aguirre, de Necaxa, en el min. 17, es violenta, y a pesar de que fue al VAR, solo amonesto; al final, Aguirre logra el gol con el que Necaxa ganó el partido.

Es un árbitro inseguro, no da confianza a los jugadores, su nivel arbitral es escaso, por lo que no entiendo cómo tiene designación cada semana, pero lo peor es que tenga gafete de FIFA.

En Pumas vs Xolos estuvo Fernando Hernández, sancionó un penalti inexistente que el VAR inmediatamente le informó que revisara, no entendí por qué tardó más de dos minutos en ir al monitor. Me informaron que Fernando quería que el VAR le dijera si era penal o no para despojarse de la responsabilidad, pero estuvo obligado a ir y cambiar la decisión.

No tiene autoridad, quiere que sus asistentes y el VAR le digan qué hacer. Lo quieren hacer árbitro a como dé lugar, pero esta no es la forma, dándole muchos partidos no es lo indicado, tienen que trabajar. Hay se lo encargo señor Osses, puede corregir la carrera de Fernando, no la destruya.

Por último, comentar que nuevamente Guerrero y Marco A. Ortiz salieron sin problemas. Al 'Cantante' se le tiene que quitar andar en sociales, sólo le falta saludar al cartero. En el caso de Marco, puede dar más, pero si se conforma sacando los partidos a medias no va lograr el éxito, lo malo es que no hay que lo pueda pulir.

