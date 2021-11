Ha culminado la Fase Regular (17 jornadas de la Liga MX) y desafortunadamente el arbitraje volvió a dar una demostración de venir a la baja en la conducción de los juegos.

No obstante, contar con un nuevo instructor en la persona de Enrique Osses, que se supone elevaría el nivel y capacidad de la plantilla dado el currículum de este instructor chileno, pues recordemos que el semestre pasado hizo una evaluación de los silbantes para saber la calidad de cada uno.

Sin embargo, no ha cambiado nada en el proceso de formación o seguimiento de los árbitros, incluso en las designaciones, por ejemplo, los árbitros que ha promovido el actual presidente de la Comisión le siguen dando atole con el dedo, les dan uno o dos partidos y después los usan de cuartos árbitros.

A Ulises Rangel y Saúl Silva sólo les dieron en la Jornada 2 y 5, respectivamente; a los señores Funk, González, Cáceres, Vargas, Esquivel y Morales les dieron dos partidos haciendo la diferencia con los debutantes de este torneo, Daniel Quintero y Guillermo Pacheco DESIGNÁNDOLOS en tres juegos.

Sin embargo, tuvieron la ocurrencia o les surgió la gran idea de mandar a siete de ellos a conducir en la Liga de Expansión un solo juego; Cáceres en la 9, Esquivel y Silva en la 11, Pacheco y González en la 12 y en la 13 a Quintero y Morales, no volviéndolos a usar en esa categoría. “Se les acabó el antojo”.

Surgiéndoles otra ocurrencia, mandando al VAR a los asistentes internacionales Christian K. Espinoza y Michel A. Morales en las Jornadas 9,11,12,13,15,16 y 17. ¿Con qué fin?

Siguiendo en ese tenor de ocurrencias, al silbante Luis A. García, que actúa esporádicamente en Expansión (cuatro partidos), lo mandaron a conducir a la Liga Femenil en la Jornada 14 (Tigres vs Juárez), quitándole oportunidad a las árbitras que tienen en su listado.

Por último, en relación a las ocurrencias, nos parece fuera de contexto que a la asistente internacional Mayte Chávez (PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE) no la hayan ocupado en la Liga MX, no obstante su gran historial. ¿Será porque no pertenece a esa cofradía que administrativamente conduce el arbitraje?

CORTINA DE HUMO

En aquella conferencia virtual del 25 de marzo, ponderaron que se estaba trabajando para preparar a las árbitras (PRISCILIA PÉREZ, KAREN HERNÁNDEZ) para promoverlas a la Liga de Expansión, incluso en un diario capitalino (18 de agosto) fueron motivo de portada que serían debutadas en dicha Liga.

Pero resulta que viendo las designaciones de la última jornada, no fueron promovidas. Como dice la canción: “Prometen y prometen y nada”.

DECLARACIONES

Hace uno días me hicieron el favor de enviarme una entrevista del señor Enrique Osses por la estación “Dosis de Futbol” de Chile, cuando era presidente de la Comisión de Árbitros de dicho país. Ahora entiendo por qué no hemos mejorado en el arbitraje nacional, ya que en dicha entrevista le comentan los múltiples errores de los árbitros.

Sorpresa me llevé cuando hablaron de los penaltis no sancionados a pesar de revisar en el VAR y estar bien ubicados los árbitros, y de consultas por un fuera de juego por mas de cinco minutos.

Tal parece que estamos viviendo la misma película en Liga MX. En lugar de progresar, vamos en retroceso. Ahora entiendo porqué lo quitaron de su puesto y contrataron a Javier Castrilli (argentino) para corregir los horrores que dejo este señor en el futbol chileno.

Por último, espero que los días que trabajaron previo a la Liguilla, (donde por cierto, estuvo ausente el presidente de la Comisión de Árbitros) hayan sido de mucho provecho porque el torneo fue uno de los peores arbitrados y la Liga MX no merece este tipo de trabajos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: A TRABAJAR