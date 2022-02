Ollá exprés

Parece que en la Comisión de Árbitros no entienden y no aprenden, insisten en debutar árbitros para hacernos ver que están trabajando cuando es todo lo contrario, ya pasaron casi cinco años desde la llegada de Arturo Brizio y no han logrado sacar un solo árbitro.

Cuando no los descienden, los corren y los designan cuando quieren, si no eres del 'Club del pomo', chofer, invitas a fiesta a comisionados, no eres hijo o familiar no te dan partidos, pero que tal cuando te encuentras un buen padrino dentro de la Comisión como es el caso del joven Guillermo Pacheco, DE HERMOSILLO, quien ha recibido seis designaciones en tan sólo tres jornadas, lo vi dirigir el Puebla vs Xolos y qué pena que no tengan la CAPACIDAD, RECURSOS, TÉCNICA ARBITRAL E INTELIGENCIA para dirigir un partido.

En dos revisiones de VAR perdió 10 minutos con 23 segundos, cortando totalmente el ritmo del juego y ocasionando protestas de ambos equipos, sus asistentes tuvieron que ingresar al terreno de juego para apoyarlo y asesorarlo porque no sabía qué hacer, ojalá y lo asesoren y lo ubiquen porque toma unas poses de divo y se siente figura que así como va nunca lo va lograr, tiene serios problemas de ubicación, lectura de partido y recursos arbitrales, necesita trabajo personal y grupal, de lo contrario será uno más del montón como lo han hecho con muchos árbitros, aún no aprenden que los árbitros no se hacen con muchos partidos, eso los lleva al fracaso si no corrigen.

También tuve la oportunidad de ver algunos partidos de EXPANSIÓN Y FEMENIL y pasan por el mismo caso, quién los instruye, están en total abandono, hay gente que vale la pena en ambas categorías, pero si no los capacitan y se ponen a trabajar, difícilmente lograrán el éxito, tienen los mismo problemas que en Liga

MX, la gran mayoría están convertidos en pita faltas y saca partidos, por favor no los abandonen, algún día miembros de la Comisión de Árbitros tendrán que desquitar el sueldo que ganan, no siempre es de gorra.

ELIMINATORIA

Buen trabajo del salvadoreño Said Martínez, por mucho de lo mejor en Concacaf, bien en jugadas donde FUNES MORI y el 'Tecatito' quisieron engañarlo tirándose dentro del área de penalti, manejando bien sus tarjetas y controlando el partido.

Increíble que la Selección Mexicana cometió 21 faltas por seis de Costa Rica que sólo cometió una en el segundo tiempo, también el trabajo de César Ramos en el Canadá vs Estados Unidos fue muy bueno, le dio buena fluidez y no se metió en problemas, estos árbitros en camino directo para el Mundial de Qatar.

El próximo miércoles otro salvadoreño para el partido vs Panamá, Iván Arcides Barton, partido muy bravo donde se deciden muchas cosas, esperemos haga un buen trabajo, ya le ha dirigido a México y ha salido sin problemas.

DE REBOTE

Le llegó de rebote la designación al Mundial de Clubes a César Ramos, ya que había sido anunciado anteriormente el salvadoreño Iván Arcides Barton, ojalá y aproveche César el torneo porque estaba olvidado en las designaciones de FIFA, así como en las Finales de México, donde lleva dos años sin aparecer.

De quien no se esperaba mucho era del 'Cantante' Guerrero, que sólo fue designado como VAR en la Copa africana, pero después de sus buenas actuaciones la Confederación decidió designarlo de central, a ver si da la sorpresa y se cuela al Mundial, porque hasta el momento no es claro quien representara el arbitraje mexicano.

