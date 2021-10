Quiénes para la J13

Después de finalizar la Jornada 12 nos preguntamos quién va a dirigir en la Jornada 13, si de nueve partidos sólo Marco A. Ortiz la libró en el Tigres contra Necaxa. Sin embargo, al repetirlo para que condujera el juego pendiente entre Juárez y Querétaro, no le fue nada bien, adicionándose a los ocho duelos de la ya mencionada Jornada 12, llevando un error mediante el VAR integrado por Arturo Cruz y Michel A. Morales, al expulsar al jugador queretano, Dos Santos.

RESUMEN DE LA JORNADA 12

Recordemos que Daniel Quintero, en el Puebla vs Pachuca, le quitó un gol legítimo al equipo local por hacerle caso al VAR, compuesto por Jorge Isaac Rojas (ufffff), agregando las tres consultas al VAR y una silenciosa. Fernando Hernández, en el Juárez contra Monterrey, amonestó a Funes Mori en el minuto 23, pero no se atrevió a expulsarlo al 27'; también, dejando en la cancha a Carlos Rodríguez, cuando lo tenía que expulsar.

En el León vs San Luis, el novato Víctor Cáceres tuvo que recibir la ayuda del VAR para expulsar a Fernández y luego ya no se atrevió a echar a Tesillo, pero sí lo hace con Berterame, claro, era visitante y ahí sí lo expulsó.

En el Santos contra Mazatlán, Yair Miranda no sancionó un penalti a favor de Santos por falta sobre Valdez, pero luego sancionó uno inexistente al 42' a favor de los locales, con el que ganaron el juego.

Qué decir del Clásico Tapatío, en donde Fernando 'Cantante' Guerrero, pese a estar de frente a la patada de Mier sobre Furch, el VAR lo tiene que sacar del error, y en el conato de riña no tomó las medidas correctas con varios jugadores, principalmente con Molina, que da una patada.

Toluca frente a Querétaro, con Óscar Mejía, se vuelve el hazmerreír al soportar las vejaciones y menoscabos de Rubens Sambueza, perdiendo dignidad y autoestima.

Jorge A. Pérez, en el América vs Pumas, no se atrevió a expulsar a Layún; en el Xolos ante Tijuana, con el líder en designaciones, Santander; no obstante, de recibir el asesoramiento del VAR para revisar la patada de Orozco y checar en el monitor la acción, no lo expulsó.

Por lo anterior descrito, pensamos en quién van utilizar para el próximo fin de semana, incluso, se atreverán a mandar a los novatos que han promovido los últimos cuatro años.

LOS DESCIENDEN

Es sorprendente que los designadores hayan bajado a la Liga de Expansión MX a cinco silbantes que habían promovido para la Liga MX, están jugando con ellos en lugar de darles más continuidad en la máxima categoría.

A Víctor Cáceres, en la novena jornada lo mandan a Morelia; a Juan Esquivel, al Venados vs Alebrijes; Saúl Silva fue al Celaya frente a Cimarrones; a Guillermo Pacheco al juego de Tlaxcala vs Pumas Tabasco, y por último, Bryan González (Dorados frente a Rayados).

Podríamos deducir ver esto como el vaso medio vacío o medio lleno, ya que en lugar de tenerlos de fósiles en la Liga MX de cuartos árbitros, los ponen arbitrar donde se pueden desarrollar y curtir.

Sería interesante saber qué hacen con los reportes de los asesores en la Liga de Expansión (los archivan, los comentan con los árbitros o simplemente cumplen con el requisito de tener asesores), ya que no se ve ningún progreso en esta Liga.

Hay que ver lo que sucedió en el Tampico vs Correcaminos o Morelia vs Atlante, en el primero hay una agresión de un jugador del equipo visitante, dándole una patada en la cabeza a un adversario que estaba en el suelo. El árbitro Ismael Rosario López solo amonestó, estando a un lado de lo sucedió.

En el segundo, Martín Molina tuvo que recurrir con el asistente número dos para anular el gol del equipo local. No obstante, con todo y las diademas, se tardaron más de dos minutos en dicha consulta, ¿y para controlar a los jugadores que se le fueron encima?, para qué hacen el gasto de las diademas, si no las utilizan.

Ojalá en este receso de Fecha FIFA, el nuevo instructor haya llevado acabo su trabajo con reuniones a nivel grupal e individual, porque si no lo hizo, simple y sencillamente su sueldo y todas las prerrogativas van en dirección a la basura; se tiene que trabajar mucho y mejorar el arbitraje mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ARBITRAJE EN EL MÉXICO VS HONDURAS, A MEDIAS