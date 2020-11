Santander, con trabajo aceptable en Rayados vs Cruz Azul

Trabajo aceptable en el Monterrey contra Cruz Azul. Es raro en Santander ver un buen nivel, resaltar la buena calificaciónde faltas, en las jugadas dentro del área penal muy atinado, ya que hubo dos jugadas de mano pero no sancionables.

Por fin vi que no le dio la espalda al balón y la jugada, mejoró su técnica arbitral, amonestó en forma correcta y controló muy bien el juego, la pregunta es porque no arbitra siempre así, un árbitro con muchos altibajos y en su carrera, por eso no se ha podido consolidar como uno de los mejores de Mexico.

