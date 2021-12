Se acabó el viacrucis

Finalizó el torneo que podemos decir fue uno de los peores arbitrados. Nunca había visto un torneo de tan bajo nivel, tanto de los árbitros como el VAR, pero aquí hay que comentar que esto surge por la mala capacitación de los árbitros, instrucción y seguimiento de éstos; el área técnica es un desastre, no sólo en la Liga MX es una cascada que termina en todas las categorías, hay un abandono total y por eso los malos resultados.

No se quién tuvo la brillante idea de traer al chileno Osses, que se nota tiene un total desconocimiento de la historia del arbitraje mexicano y quiere cambiar la imagen convirtiéndolos en árbitros pasivos, sin personalidad y carácter; no expulsan, aguantan lo que más puedan, no tocan a los técnicos y por eso la falta de respeto a la autoridad es muy notoria; los insultan, los encaran y por no llevar problemas a la Comisión de Árbitros se comen todo.

No hay reacción por parte de los árbitros, que al acatar esas instrucciones su nivel ha bajado notablemente. No hay una cabeza en dirección y no existe un árbitro que ponga el ejemplo; no hay un prototipo de árbitro a seguir que sea la figura del arbitraje nacional. Ya no hay estrellas ni figuras que pongan el ejemplo.

LOS ÁRBITROS

César Ramos: Está en el peor momento de su carrera. A dos años de dirigir su última Final, está en caída libre. Su soberbia y menosprecio en los partidos lo llevaron a ser uno de los árbitros que no arbitra Clásicos, Finales y partidos importantes. Nunca en la historia del arbitraje habíamos visto que el mundialista tocara fondo.

Óscar Macías, Adonai Escobedo y Diego Montaño: No deben portar el gafete de FIFA. Su nivel no les alcanza para portar tal distinción. No tienen acceso a Finales, Liguillas y mucho menos a eventos de la FIFA. Están de sobra y bloqueando el progreso del arbitraje nacional.

Jorge A. Pérez: Es muy irregular. Perdió el gafete hace algunos años por su bajo nivel, lo recuperó, pero sigue igual o peor. Son jóvenes que no están ubicados y no los ayudan a estarlo por eso están convertidos en saca partidos, sin recursos arbitrales y su nivel de conducción es muy bajo. Necesita mucho apoyo en capacitación personalizada para mejorar, pero si lo premian cuando tiene trabajos malos, difícilmente veremos progreso en sus trabajos.

Fernando Hernández: Tienen muchas cualidades para ser un buen árbitro, pero hay que trabajar y mejorar detalles de conducción, ser menos dependiente del VAR y de sus compañeros. Está muy acostumbrado a que le solucionen todo. Tiene una carrera que puede ser exitosa, pero le hace falta madurar y mejorar.

Fernando Guerrero: Cuando es serio en su trabajo lo hace muy bien, pero cuando está más preocupado por andar en sociales y quedar bien con los equipos, lo hace muy mal. Con su estilo de arbitraje veo muy difícil que algún día vaya como árbitro a un Mundial, creo que será un arbitro para el futbol nacional sin trascender a nivel internacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GOL DEL TÍTULO DE ATLAS ES FUERA DE JUEGO