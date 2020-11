La jornada pasada se llevó a cabo el partido entre Pumas vs Chivas en el cual injustamente fue expulsado Mozo. Tanto en mi opinión del partido como en mi columna opiné que era muy posible que no lo sancionaran porque no había respaldo reglamentario para dicha expulsión, bueno pues así, Mozo no fue sancionado por la Disciplinaria, pero lo que me aterra es que Arturo Brizio en su análisis semanal llamado “justificación de errores” que publican en la página de la FMF y redes sociales haya defendido la expulsión y a César Ramos. Qué pena que Arturo esté perdiendo credibilidad al no aceptar los errores de sus árbitros, a lo mejor no ve los partidos o le informan mal sus brillantes asesores, se exhibió solito al querer nuevamente defender lo indefendible.

Finalizó el torneo y vimos uno de los peores arbitrados en los últimos años, de principio a fin recibieron críticas, incluyendo el mejor VAR del mundo que fue horroroso en la última jornada. Se podrán pasar errores de apreciación, pero reglamentarios, nunca, y menos en la Máxima Categoría del balompié mexicano, es una vergüenza que algunos árbitros de la Liga MX no saben reglas de juego y por eso hay varios sancionados, vemos árbitros pasados de peso y mal físicamente, la administración es un 'des-mother', designan a los cuates, a los que pagan el asado, a los que son incondicionales y a los que son parte del grupo de pomo que comanda Mauricio Morales y por último, comisionados que cuidan el futuro económico de sus hijos designándolos en forma exagerada, así como va mejorar el arbitraje si todo se ha vuelto una anarquía.

LA JORNADA

César Ramos nuevamente se equivocó, expulsó a Ortiz con segunda tarjeta amarilla injustamente, ya que el jugador mazatleco se resbala y por la inercia de la jugada hace contacto con su adversario; seguramente, Arturo Brizio saldrá a decir que fue justa la expulsión, pero lamentablemente César se equivocó y perjudicó al visitante.

Lo sucedido en Tigres y Chivas fue decepcionante con “EL MEJOR VAR DEL MUNDO” a Tigres le quitan un gol legítimo por un fuera de juego inexistente que señala el Sr. Martínez y en Chivas validan el segundo gol del Rebaño que viene precedido de un claro fuera de juego, si bien el cuerpo arbitral se equivocó, dónde está el VAR para solicitar revisen la jugada y corrijan, con justa razón se enojó el Tuca.

Diego Montaño, en caída libre, pasado de peso y lejos de la jugada, casi 5 minutos para resolver una revisión del VAR, increíble, la acción de Tesillo sobre Canelo es roja y no quiso expulsarlo, dos jugadas importantes no las supo resolver y el VAR tiene que decirle que hacer, mejor que no se presente y que arbitren desde el cuchitril, qué bajo nivel de Diego, pensé que podía tener un futuro prometedor PERO ESTÁ DEMOSTRANDO TODO LO CONTRARIO.

Marco A. Ortiz, parecía lucha libre dentro del área penal que nuca logró controlar, jalan, sujetan y derriban a Gularte y no sanciona penalti, corrió con suerte porque luego señala un penalti a favor de Puebla y gana el partido.

Fernando Guerrero, en el Cruz Azul vs UNAM sancionó dos penaltis inexistentes, afortunadamente el primero lo salva el VAR, ya que había fuera de juego y el segundo lo falla Rodríguez, justicia divina; ojalá y alguien le comente que cuide más su imagen, se ve ridículo con ese bigote y el corte de cabello, si quiere llamar la atención que lo haga arbitrando bien y que deje de hablarle a los comentaristas para que hablen bien de sus arbitrajes.

Los comisionados tendrán mucho tiempo para ponerse a trabajar y corregir todo lo malo del torneo, hay mucho que hacer, de verdad no tendrán remordimiento de lo que han hecho con el arbitraje.

