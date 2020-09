Sigue la decepción en la Liga MX

Cuando empezó el tema de los análisis de Arturo Brizio en la página de la FMF, decidí ver el primero, pero sólo aguanté dos jugadas y tomé la decisión de no verlo más.

Hace algunos días varios amigos me mandaron el análisis nuevamente para dar mi opinión de las jugadas, pero no terminé de verlo, me da tristeza, porque no quiero cambiar la imagen que tengo de Arturo como el líder en el arbitraje en nuestros tiempos, como el mejor árbitro que ha dado este país, como el amigo y consejero, lo que analiza en sus videos va en contra de lo que él fue, de lo que hacía en los partidos y de lo mucho que nos enseñó.

Tristemente defiende lo indefendible, no sé qué compromiso tiene con algunos árbitros o si le saben algo, porque es extraño que siga manteniendo árbitros muy malos dirigiendo la Liga MX, ojalá y recapacite porque el arbitraje está peor que nunca.

CONFUSIÓN

No sé quién soltó el rumor de que si el pisotón es en el zapato es amonestación y si es arriba de tobillo es expulsión, eso es mentira, no existió ni existe en las reglas de juego, no sé si sea una instrucción de la Comisión de árbitros, pero no están facultados para cambiar la sanción disciplinaria ni hacer su propio código de sanciones, el árbitro tendrá que valorar la gravedad de la falta y decidir qué tipo de sanción aplica, no es de contentillo y no mal informemos.

DESIGNACIONES

No entendí la designación de Luis Enrique Santander en el Pachuca vs Monterrey después de que estuvo de VAR en el Chivas vs Querétaro, donde se sancionó un penalti a favor del Rebaño inexistente por revisión a solicitud del VAR.

Arturo Brizio satanizó esta acción diciendo en su análisis que el penalti sancionado era inexistente, lo que no entendí que sancionó a Eduardo Galván (árbitro) y de premio a Santander (VAR) lo designo en Pachuca pagándole con un arbitraje desastroso. Ahora ven porque hay tanta desunión en el arbitraje, haces mal las cosas y te designan, para que mejorar.

JORNADA 10

Una jornada donde hay poco que rescatar, mucha violencia y exceso de faltas en los partidos, Fernando Guerrero regresó a su estado normal, sancionó 37 faltas y no expulsó a Raúl López del Toluca en el minuto 81.

Miguel Herrera le protestó todo el partido y terminó amonestando a su auxiliar, de risa, César Ramos en el Volcán (Tigres vs Santos) no me gusto, no se compromete y amonesta y expulsa cuando quiere, a Leonardo Fernández de Tigres lo trajeron a pan y agua y no amonestó a quien le pegó.

Designar a Yair Miranda es un riego, esta Comisión le quitó el gafete por su mal desempeño y lo siguen designando, amonesta en dos jugadas teniendo que ser expulsión, increíble.

Adonai Escobedo, por qué se deja gritar tanto, todo mundo le protesta, le gritan, manotean y no hace nada, el segundo gol de Pumas viene precedido de una falta sobre Pablo Barrera que no sancionó, la conducción muy mala en el partido Pumas vs Atl. San Luis.

Rescatables, Diego Montaño y Fernando Hernández, ambos con buenos trabajos. Montaño a quien tenían en la banca les dio cachetada con guante blanco al conducir de buena forma el FC Juárez vs Puebla. Mientras que Hernández tomó buenas decisiones en el encuentro Atlas vs Mazatlán y anda entre los que pueden arbitrar el Clásico Nacional de este sábado junto con Jorge Pérez.

