Vaya inicio

Después de la gran pretemporada que llevaron a cabo los instructores del área técnica de la Comisión de Árbitros, los resultados no fueron nada favorables: los silbantes no tuvieron ninguna mejora y seguimos viendo los mismos errores de temporadas pasadas, no les queda más que ponerse a trabajar en serio y obligar a los árbitros a mejorar y exigirse los instructores a ser más capaces.

JUÁREZ VS NECAXA

El designado fue Santander, que según su instructor, Osses, pasa por un gran momento. En la jugada de Ventura Alvarado hay doble equivocación, primero expulsarlo por oportunidad manifiesta de gol cuando no existe dicha falta; segundo, no expulsarlo por la magnitud de la falta, que es una patada por detrás sin tener la mínima oportunidad de jugar el balón; en el penalti que sanciona, muy bien, pero increíble que se tarde nueve minutos en reanudar el partido, mostrando escasa personalidad y carácter.

MONTERREY VS QUERÉTARO

Edgar Morales, no sé cuál fue la causa por la que cambió su decisión, había sancionado muy bien el penalti sobre Janssen y con la participación del VAR la cambió, estando muy bien ubicado no se atrevió a quedarse con su decisión y la modificó erróneamente, mientras estos árbitros no tomen decisiones importantes en los partidos y se hagan dependientes del VAR no van a crecer y se van a estancar.

PUEBLA VS AMÉRICA

Mucho partido para Óscar Mejía, que por más que quieran y lo apoyen jamás podrá ser un árbitro confiable, tuvo varios errores en la calificación de faltas, por eso tiene muchos problemas, no sancionó dos faltas sobre Martínez que fueron las que ocasionaron problemas, la más clara el golpe que recibe en la cara y no sanciona, un par de minutos después lo amonesta erróneamente y de ahí se le vino el mundo encima; Solari ingresó injustificadamente a reclamarle, por lo que lo tuvo que expulsar; la roja de Martínez, a pesar de que vio la jugada de frente, no la quiso sancionar, por lo que sus compañeros le tuvieron que decir que había falta y tenía que echar.

CRUZ AZUL VS TIJUANA

El novato Daniel Quintero, a quien quieren crucificar, porque según le dijo a un jugador de Cruz Azul (bájale de huevos) si vemos bien la toma, lo que dice es "bájame la voz", por favor; no cambien las cosas y perjudiquen por algo que no dijo. Un par de temas: al 53', Escobar le gritó y le hizo dos cortes de manga, pero no lo expulsó, y en la jugada de Andrade, donde tenía que expulsarlo, se hizo el 'vivillo' y sanciona a favor del jugador de Cruz Azul para no expulsarlo.

EXPANSIÓN

Tuve la oportunidad de ver dos partidos: Tapatío-Mineros, qué horror, estos son los árbitros que están formando para el futuro, el señor López Chávez es un terror del arbitraje, que le dé gracias a su asistente, Sandra Ramírez, que lo sacó dos veces de problemas, porque la calificación de faltas es pésima.

Hay un disparo a gol por parte del equipo tapatío, un jugador de Mineros lo juega con la mano y el balón termina en gol, el árbitro pita, pero no sabe de quién es la mano y anula, su asistente le tiene que decir que dé el gol por bueno; hay un penalti a favor de Tapatío que tampoco vio y su asistente tuvo que decirle, ojalá y le haya pagado por lo menos la cena a su asistente, porque vaya que lo sacó de los problemas.

Y el otro fue Pumas Tabasco-Raya2 con el joven Héctor Solorio que es muy limitado, ojalá y chequen el exceso de peso que se carga, qué buena barriga, lejos de la jugada y muy lento, pero lo más preocupante es la escasez de recursos arbitrales y de técnica arbitral, así cómo van a llegar a Liga MX.

