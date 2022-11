balance-oscuro-en-el-apertura-2022

No cabe duda que las conferencias de prensa de la Comisión de Arbitraje se han convertido en la tapadera y cuida chamba de lo que pasa en el arbitraje y del trabajo de los comisionados. Las declaraciones de Benito Archundia desde que tomó posesión de la Comisión han sido muy desafortunadas, tal vez podrá engañar a directivos, pero a los que realmente sabemos lo que pasa en el interior del arbitraje, no.

Hagamos un recuento, el día que lo presentaron le hicieron varias preguntas que en su mayoría contestó: “Haré un análisis y sabré lo que tengo que hacer”, lo hizo porque llegó en blanco, y hasta la fecha sigue igual, independientemente que no lo dejan hacer nada. Ese análisis nunca llegó porque todo sigue igual o peor.

Segunda: tenemos árbitros que tienen horrores y otros que hacen horrores, única vez que he estado de acuerdo, porque hasta la fecha siguen haciendo horrores.

Tercera: se adelantó a la resolución de la Comisión Disciplinaria en la expulsión de Rodolfo Rotondi al decir que no tenía que ser expulsado, provocando malestar en la Disciplinaria, motivo por el cual ya le impidieron hacer declaraciones, pero después lo obligaron a salir de nuevo por los problemas que hubo en el Clásico América vs Guadalajara.

En la última comentó que el VAR intervino mil 109 ocasiones en 171 partidos, que la efectividad fue de 98%, extraordinario, pero nos podría explicar por qué el porcentaje de visitas al VAR según sus números es de 6.49 ocasiones por partido, vaya exhibida que se dio, por favor ayúdenlo cuando salga a declarar, estuvo peor porque nos dejó claro que el arbitraje anda muy mal en calificación de faltas y dependen del VAR, hace falta instrucción y CAPACITACIÓN de los árbitros.

También comentó que tuvieron una gran Liguilla, neta Benito, porque tus dos mundialistas sólo arbitraron dos partidos

de 18 en la Liguilla, tuvieron que recurrir a Santander que destrozó el Puebla vs Chivas, y Diego Montaño que casi lo corren del arbitraje por el tema de la lipo; en la Final, Ortiz no expulsó en el min. 11 a De la fuente, de Pachuca, y en la Vuelta, Adonai Escobedo en dos visitas al VAR perdió 10 minutos, un partido que estaba decidido, lo complicó, Adonai dirigió muy bien el América vs Toluca y eso le sirvió para arbitrar la Final, un solo juego cuando tuvo una irregular temporada y al mejor que fue Ortiz a la de Ida.

De las declaraciones del chileno Osses, decepcionantes, cuídate de este tipo, Benito, hace muchas cosas a tus espaldas y es un traicionero, pretende con el apoyo de un grupo de árbitros renovar contrato y seguir becado en México porque desde que llegó el arbitraje ha empeorado, el Pinocho chileno.

LOS NÚMEROS

Ocuparon 20 árbitros centrales durante el torneo, muchos ya nada tienen que hacer en esta categoría y están bloqueando el progreso del arbitraje, hay 9 FIFA, pero unos lo portan sin merecerlo, quieren tener 10 para el próximo año, pero sólo tendremos cantidad, mas no calidad.

Hay árbitros que se deben ir del arbitraje, Óscar Macías es uno de ellos, perderá el gafate de FIFA por malo, en 18 torneos en Liga MX se convirtió en el árbitro más sancionado por su bajo nivel, agregando que en los últimos seis torneos no dirigió Liguilla.

Adonai Escobedo, en 15 torneos sólo ha dirigido cuatro partidos de Liguilla, esto habla de la irregularidad en sus trabajos, no ha demostrado por qué tiene el gafete de FIFA.

Diego Montaño, 15 torneos en Liga MX y aún no logra consolidarse como un árbitro confiable, no ha logrado dirigir una Final y nunca lo hará, no hay mejoría en sus trabajos, hay que darle las gracias, muchas oportunidades, poca efectividad.

Luis Santander, arbitra porque el chileno Osses le debe varios favores y lo defiende a morir, quería meterlo forzosamente a la Final, pero no pudo, es un árbitro nada confiable y sus problemas extracancha le impiden superarse, su bajo nivel le impide estar cerca de los torneos de FIFA, situación que no le interesa porque mientras tenga la cantidad de designaciones que tiene en la Liga para qué sale, perdería mucho más.

Fernando Hernández, lo quieren hacer árbitro a como dé lugar, le dan muchos partidos, pero no aprende, lejos de los torneos FIFA, sólo servirá para la Liga MX, pero es un peligro cuando arbitra.

Jorge A. Pérez, lástima, estuvo lesionado, es un buen árbitro, hizo falta en el torneo, sólo arbitró tres juegos.

Marco Ortiz, el mejor del torneo aunque se enojen en la Comisión cuando lo menciono, les guste o no les guste, le cuadre o no les cuadre, fue el mejor, y si no, sigan con su enojo.

Ya mencioné lo de 'Cesarín' Ramos y Fernando Guerrero, un torneo muy malo previo al Mundial, una lástima ir al torneo más importante del mundo con tan bajo nivel.

Yair Miranda y Eduardo Galván, como por qué aparecen en la lista de árbitros de Liga MX, el primero sólo cinco juegos y Galván tres, con esos partidos están en la nómina para recibir su bono mensual.

Otro que vive tiempo extra en el arbitraje es Óscar Mejía, Brizio le prometió darle el gafete de FIFA, pero la Concacaf no lo permitió, con 37 años será sólo árbitro para la Liga local sin aspiraciones, conformándose con tener designación cada semana de lo que sea y recibiendo su bono mensual.

Daniel Quintero y Víctor Cáceres serán los próximos árbitros FIFA con sólo 23 y 24 partidos, en Liga MX, quieren tener forzosamente 10 'FIFAS', México no está en estos momentos para esa cantidad, espero no les pase lo de Montaño, Macías y otros más recibieron el gafete y nunca levantaron, aceleran un proceso.

Édgar Morales, sólo un juego en todo el torneo, con eso justifican su cobro mensual por estar en Liga MX, al igual que su padre, bastante malitos como árbitros. Está de sobra.

Hay muchos novatos que pueden crecer, pero están equivocando su proceso, hay que trabajar en forma personal y grupal, están en abandono en capacitación e instrucción, si no los apoyan y dedican tiempo en su preparación van a fracasar, hay serios problemas en técnica arbitral, calificación de faltas, control del juego y presión del partido, muchos terminan perdiéndose en los partidos, árbitros como Ismael Rosario y Guillermo Pacheco con cinco partidos, tienen futuro, pero apóyenlos y pónganse a trabajar con ellos.

Jorge Camacho y Brian González con tres juegos cada uno, aún sin el nivel para estar en Liga MX, muy verdes, necesitan arbitrar más en Expansión.

Por último, Jesús López, qué forma de exponerlo, sólo un juego por su bajo nivel y está verde, le hacen falta partidos en Expansión, o Sub 20 para Liga MX imposible.

Finalizó el primer torneo al mando de Archundia y no sé si está igual o peor que el de Brizio, no se vieron cambios y en todas las categorías hay desorden en las designaciones, administrativamente empeoraron y muchos árbitros están inconformes ante las injusticias que cometen,

En Femenil despojan a las chicas y meten árbitros 'malitos' que nunca arbitraron Femenil, qué injusto, tendrán que trabajar mucho para que el siguiente torneo se mejore en el trabajo en cancha y el VAR que fue decepcionante este torneo, lo malo que Benito no tiene gente para que lo ayuden a mejorar y se rodeó de gente muy limitada como el par de 'compadritos' que incorporó a la Comisión, ambos de terror.

Por el bien del arbitraje y el futbol nacional, pónganse a trabajar, la Comisión de Arbitraje está lejos de un trabajo aceptable y mucho menos exitoso, espero vengan tiempos mejores.

