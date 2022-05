César Ramos, el elegido para la Final pese a bajo nivel

Cesarín Ramos que sigue creyendo que el futbol mexicano no lo merece, menosprecia el partido, muy sobrado, el primer tiempo no hubo problemas, pero en el segundo ya no quiso amonestar en jugadas que lo ameritaban, se dejó gritar y protestar por jugadores de ambos equipos.

En el gol de Mazatlán por lo menos tenía que amonestar a Segovia quien se lanzó como portero y detuvo la trayectoria del balón que iba a gol con ambas manos.

La calificación de faltas de muy bajo nivel y su autoridad muy deteriorada, la expulsión de Barragán ridícula, el plan de la comisión de árbitros es llevarlo a la Gran Final a pesar de mostrar este nivel, pobre arbitraje.

