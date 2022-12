desastroso

Primero hay que hablar de la pésima administración en las designaciones de los árbitros de la comisión de árbitros de FIFA, no puedes designar a un árbitro que después de su trabajo en el Argentina vs Australia, donde realizó un trabajo muy malo, solo fue designado dos partidos en el torneo por su bajo nivel, con eso le alcanzó al polaco Szymon Marciniak que por mucho no era el árbitro para el último partido del campeonato Mundial, sin duda uno de los peores arbitrajes en una Final de una Copa del Mundo.

La calificación de faltas fue pésima por eso sanciona un penal inexistente sobre Di María, cortó todos los avances de Francia no aplicando la ventaja en repetidas ocasiones, el penal a favor de Francia solo fue una compensación porque si bien hay contacto no es para sancionar penal, no hay una falta clara, pero cómo traía la carga del penal a favor de Argentina en la primera que llegó Francia al área de penal y en el más ligero contacto sancionó penal, rescatable el penal al min. 116 a favor de Francia, lo demás un completo desastre.

Muchas cosas por mejorar y trabajar, como imagen del arbitraje mundial quedaron muy mal, el VAR inoperante, el fuera de juego una exageración, perjudicaron el fútbol con la incorporación del sistema milimétrico en el fuera de juego, Collina y su equipo tendrán que estar consientes de que fue un pésimo mundial para el arbitraje.

