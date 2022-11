Finalizó el viacrucis

Terminó el torneo con el arbitraje en general, con serios problemas, el bajo nivel que mostraron los árbitros y la poca eficacia en las intervenciones del VAR dio como resultado uno de los peores tornes en los últimos años.

Seguimos con los mismos problemas de instrucción, capacitación, liderazgo, tanto en la Comisión de Árbitros como en los árbitros, no hay un plan de trabajo sólido y cada quien hace lo que quiere, cada árbitro aplica sus propias reglas y el VAR sigue con serios problemas con intervenciones con un criterio muy pobre.

El tema de las designaciones sigue siendo un verdadero desmother, no hay orden y se sigue designando a los amigos, a los que pertenecen a un determinado grupo y a los árbitros que se les deben favores, no arbitran los mejores y han terminado con la sana competencia, han hecho que al árbitro actual no le importe figurar, ser el mejor, triunfar internacionalmente, sólo les interesa la parte económica, arbitran mal, los designan y difícilmente vemos que un árbitro sea sancionado, al contrario, son premiados, sin duda que el arbitraje mexicano necesita un cambio y una gran depuración.

Existen muchos bultos que sólo detienen el progreso del arbitraje nacional, existe un abandono total en las divisiones de ascenso, por eso es muy difícil ver nuevos talentos, la muestra más grande de lo grave que está el asunto es que al doble mundialista, Cesarín Ramos, con su pobre nivel desde hace tres años, sólo le haya alcanzado para estar de VAR en la Final, o a Fernando Guerrero que estará de VAR en el Mundial de Qatar sólo para dirigir en los Cuartos de Final y estar de cuarto árbitro en la Final con Adonai Escobedo, ¿verdad que sí está canija la cosa?, es para preocuparse.

Las designaciones de la Final son la muestra de que designan al "Ave María, dame puntería", por un partido que dirigió bien no puedes poner en la Vuelta al señor ADONAI Escobedo cuando tienes a Ortiz, que por mucho fue el mejor del torneo, tienes que cerrar con lo mejor, ni en eso tuvieron cuidado en la Comisión, además, Adonai Escobedo tiene 15 torneos en Liga MX y sólo tenía tres juegos en Liguilla, ¡cómo expones el cierre de un torneo de esta forma, qué irresponsables y poco pensantes!

Una Final prácticamente decidida, sin mayores problemas, pero Adonai es experto en creárselos, sanciona bien el penal del minuto 42, pero no contaba con la maravillosa intervención del VAR en donde estaba Cesarín Ramos, no sé si estaba enojado porque fue de VAR, pero no es forma de complicarle el juego a un compañero, un penal muy claro, ¿como para qué solicitar revisión?; siete minutos se tardaron para decidir que era penal, no es posible, estando de frente Adonai a la jugada se dejó manipular por Cesarín, ¡qué pérdida de tiempo!, en el penal a favor de Pachuca en el segundo tiempo ahora Adonai no lo vio y otra vez al VAR, otros tres minutos de pérdida, solo en revisiones el cuerpo arbitral perdió 10, increíble que corten el juego así, en conducción se nota que Adonai Escobedo aún no se encontraba preparado para poder dirigir la Gran Final de la Liga, siete tarjetas que no sirvieron de mucho porque el segundo tiempo fue muy ríspido.

Para finalizar, esperemos que la Comisión de Árbitros se ponga a trabajar, hay mucho qué hacer y mucho qué mejorar, no nos vayan a salir que se van de vacaciones con la crisis que hay, el arbitraje necesita que se ponga a trabajar en forma personal y grupal, trabajo en cancha porque es increíble que algunos FIFA no saben ubicarse en cancha y su técnica arbitral es lamentable, hay que preparar a los novatos porque hay muchos que los quisieron hacer al vapor y van a fracasar y para cerrar hay que trabajar mucho en el VAR, este torneo decepcionó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: FERNANDO HIERRO AFIRMA QUE VELJKO PAUNOVIC ERA SU PRIMERA OPCIÓN PARA DT