Irregular el arbitraje de César Ramos en la Semifinal

Con serios problemas César Ramos en la Semifinal, directamente en la calificación de faltas tuvo varias equivocaciones, sobre Mbappé varias que no señaló y que ameritaban amonestación, hay un penal en el 47 a favor de Marruecos que no sancionó, en el segundo tiempo hubo 4 faltas sobre Griezmann que no se dio cuenta y no logró controlar.

Aplicó bien la ventaja pero se le olvidó amonestar al final de la jugada, se guardó mucho las tarjetas, muy irregular el trabajo de César.

