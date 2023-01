mal-inicio

No sólo en la tema arbitral se inició mal, también en la parte administrativa, directamente en las designaciones, que fueron un desastre. A Benito Archundia, tratando de quedar bien con todo el mundo, le salió el tiro por la culata. Aplaudí que le quitara el gafete de FIFA a Óscar Macías, uno de los peores árbitros en los últimos 10 años, pero no se atrevió a darlo de baja y de premio, para tenerlo callado, lo designa en la primera fecha, en la que destrozó el Pumas contra Juárez.

Otro gran error es designar a Óscar Mejía, quien unos días antes había arbitrado Cruz Azul vs América en Toluca, donde hubo riña, patadas, puñetazos y empujones, y lo premia también en la primera fecha en el Santos vs Tigres. No le fue nada bien y tal parece que se premia la mediocridad.

El inicio no fue nada prometedor y se nota que no hubo trabajo de pretemporada ni planeación para el arranque del torneo. Todo sigue igual o peor.

Un tema más es que repite nueve árbitros, dándoles doble designaciones, incluyendo árbitras que tuvieron partido entre semana y repitieron de AVAR en Liga MX. Lógico, no podía faltar el ahijado de Archundia, el joven Antonio López, quien dirigió en Expansión y salió de cuarto árbitro en Liga MX. Hay mucha inconformidad por el favoritismo que existe con un grupo. La calidad ya no importa, hay que tener bien a los amigos y surtirlos de designaciones.

Por último, me enteré de los árbitros que podrían estar en el siguiente proceso mundialista: Marco Ortiz, bien ganado, es el mejor en este momento; el Cantante, a ver si ahora lo aprovecha y va de central, lo que no me cuadra es que Benito tuvo la desgarradora idea de incluir a Adonai Escobedo. ¿Es neta, es verdad? ¡Wow! Si Adonai está en un proceso mundialista el arbitraje mexicano está en la calle. Ver para creer.

LA JORNADA

Óscar Macías, en el Pumas vs Juárez, con serios problemas en la calificación de faltas. Había amonestado bien al jugador universitario por simular una falta en el 86', porque Talavera no había cometido penalti, pero el VAR, en una pésima intervención, lo hizo revisar y sanciona una pena máxima inexistente que le da la victoria a Universidad. Bien en expulsar a Fernández por hacerle corte de manga, pero a Salvio, que le hizo lo mismo a su asistente, no le dijo nada. Poco localista y poco compañero.

Adonai Escobedo. ¡Ufff! En el Monterrey vs Chivas, seguramente Guadalajara protestará la expulsión de Sepúlveda porque ni falta existe. Se dejó llevar por la simulación de un golpe en la cara y por el asesoramiento de su asistente. Pésima calificación de faltas, por lo que amonesta a Gallardo y no sanciona de inicio el penalti de Orozco, a quien tenía que echar, pero como ya había perdido la concentración no lo hizo.

Fernando Hernández, en Necaxa ante San Luis. Ayúdenlo, no puede arbitrar con tan bajo nivel, lo apoyan, lo designan doble, pero no mejora. De los que están por la parte económica sin tener acceso a eventos internacionales.

Óscar Mejía, en Santos vs Tigres. Tiene que bajar de peso. El tema importante es la cantidad de faltas que inventa por lo que sanciona un penalti inexistente a favor de Tigres y el VAR lo tiene que corregir. De frente a la jugada y vio mal, que será cuando este lejos, lo rescatable la amonestación al técnico de Santos por protestar.

Daniel Quintero, un árbitro dependiente del VAR. Otro que no había sanciona penalti en forma correcta y se dejó llevar por el VAR, que no sé de dónde sacó penalti a favor de Xolos.

Víctor Cáceres se salvó de la quema, un partido que no exige, pero por lo menos no se metió en problemas, la mano que anula el gol al América difícil de verla, por lo que el VAR intervino.

Mucho que trabajar. El inicio fue muy malo, se nota la falta de planeación en designaciones, instrucción y capacitación, la Liga MX no merece este tipo de arbitrajes.

