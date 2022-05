pobreza-arbitral

No cabe duda de que "LO QUE MAL EMPIEZA, MAL ACABA", ya que en esta última jornada los árbitros muestran una pobre interpretación y aplicación de las reglas, poniéndole el moño a esto en el León vs Toluca, acompañado en el VAR por Cesarín Ramos y Bryan González.

NADIE se percató del penalti cometido en el 30' por parte del equipo local, una exagerada tacleada, Santander, el asistente que estaba de frente, y ni el VAR que tiene una gran variedad de tomas lo vieron, es neta, lo cual resultó ser una "DECISIÓN ARBITRAL INCORRECTA" que al Toluca le costó el pago de la multa por 33 millones de pesos. Seguramente será una decisión arbitral millonaria, ya no correcta o incorrecta.

Siguiendo el parco criterio al sancionar las faltas, el mencionado César Ramos en el partido Necaxa vs Chivas, no expulsa a Pérez, de Guadalajara, por la acción violenta sobre González en el 3', donde demostró nuevamente su bajo nivel al sólo amonestar y teniendo de comparsa en el VAR a Luis Santander y José Martínez sin que lo auxiliaran para corregir su decisión. Sin olvidar también que al 93' expulsa a González, pero sus comparsas ahora sí lo hacen acudir al monitor y se desiste, ese es el árbitro mundialista, al que tienen blindado para llevarlo a la Final.

Siguiendo en esa tesitura, el gruñón Jorge A. Pérez Durán antes del partido ya estaba muy enojado y por eso no saludó a Vikonis en el ingreso a la cancha y se agarró a gritos con Ferrareis durante el juego, pero lo más inconcebible es cuando al minuto 50 sanciona falta sobre el portero Silva, pero el VAR lo lleva al ERROR, aconsejándole que acuda al monitor para sancionar un penal inexistente de Aristeguieta, y culmina con este caprichoso trabajo cuando inventa el penalti sobre Martínez por una falta inexistente de Zavala en el minuto 91, con este nivel será uno de los ocho que ocuparán en la Liguilla.

En el Clásico Joven, América vs Cruz Azul, Marco A. Ortiz equivocó la estrategia, pensó que este partido se arbitra a tarjetazos y con tan sólo siete faltas mostró cinco tarjetas amarillas, lo malo que cuando tenía que amonestar por segunda ocasión a Escobar por golpear con el antebrazo a un adversario en la cara, no mostró carácter, qué daño le hizo arbitrar la Final del torneo pasado, en lugar de mejorar hizo lo contrario, muchos partidos castigado y su nivel muy por debajo de lo que se esperaba.

Óscar Mejía, cómo estaría su arbitraje para que, en varias jugadas, jugadores de ambos equipos le protestaran. Permitió varias patadas sin amonestar, no tiene idea de la conducción de un partido, por eso se le complican, el penal a favor de Tigres es inexistente.

Otro de los candidatos a Liguilla es Fernando Hernández, también demuestra muy poco criterio, ya que al 44' NO SE ANIMA a expulsar a Meritao por el juego brusco grave sobre Avilés Hurtado, en la acción de Aceves, quien da un pisotón en el tendón de Aquiles y solo amonesta, el VAR le sugiere revisar y aun así no lo expulsa, pero lo más criticable es la irresponsabilidad del asistente Alberto Morín, que estando a escasos metros no apoya a su compañero para dar la sanción debida.

Rescatable el novato Ismael López que hizo un gran trabajo en el San Luis vs Santos, tiene que mejorar algunas cosas, se le perdonan por ser novato y con el tiempo mejorará, hay que instruirlo bien, sentarse a ver sus videos para aconsejarlo y corregir detalles.

Se me hace increíble que la Comisión de Árbitros de la Femexfut tenga tan mala planeación, ya que citó 20 árbitros centrales y 24 asistentes para hacer pruebas físicas previo a la Liguilla. ¿Si alguien se lesiona o no las aprueba, los van a sacar de la lista?

Por último, supe de los análisis de Enrique Osses, jefe del área técnica de la Comisión de Árbitros. Da pena, ahora entiendo por qué el arbitraje nacional pasa por una de las peores etapas, lo mejor sería que fuera a Chile para aclarar las acusaciones en su contra por facturas falsas cuando fue presidente de la Comisión de Árbitros.

