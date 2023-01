presidente-florero

Es lo que refleja a la distancia Benito Archundia, sobre todo en lo que se refiere a las designaciones de los silbantes en donde no hay el más mínimo sentido común arbitral, ya que se ve no hay injerencia directa de su parte.

En la primera jornada designan a siete árbitros FIFA, pero sorprenden dándole el honor de abrir el torneo al recién degradado de árbitro FIFA, Óscar Macías y Óscar Mejía, además, no designa al MEJOR ASISTENTE DE MÉXICO, el mundialista Alberto Morín, designándolo hasta esta pasada jornada.

Es sorprendente que en la Jornada 3 designó sólo 4 árbitros FIFA de 10 que tiene, dejando fuera a Fernando Hernández y Diego Montaño que acumulan dos jornadas sin recibir designación de ninguna índole, agregando a Santander y Cáceres que tampoco vieron acción.

Otra incongruencia es la designación de Edgar Morales, que en LOS ÚLTIMOS CUATRO TORNEOS acumuló la grandiosa cantidad de 5 partidos como árbitro en Liga MX, mostrando su escasa calidad en el Pumas vs León, como para qué designarlo, a este árbitro hay que agregar una larga lista de silbantes que se han convertido en fósiles, como Galván, Miranda, los ya mencionados Mejía y Macías, podría seguir agregando nombres, pero la pregunta importante es, ¿qué ha hecho el chileno Osses en los dos años que ha estado becado en México al frente del área técnica?, ¿qué árbitro ha sacado o cuál está en proyección?, ya es hora de pedirle cuentas a tan gran instructor.

AÚN HAY MÁS

Cómo entender que para la Liga Expansión, el susodicho presidente ponga de asesores arbitrales a gente como Freddy Sansores, José Alfredo López Cruz, Miguel A. Chua, Juan Carlos Salinas y un tal David Camilo López, que nos digan cuándo agarraron un silbato para conducir por lo menos en Segunda División, por eso esta categoría está de cabeza y con MUCHAS QUEJAS de los trabajos arbitrales en los juegos.

LA JORNADA

Cómo entender el cambio de una jornada a otra de Jorge Camacho, el Necaxa vs Cruz Azul lo rebasó, sancionó 26 faltas únicamente de Necaxa por 8 de Cruz Azul, no logró controlar la indisciplina y terminaron a cachetadas y jalones, mostró 8 tarjetas que no sirvieron de nada, jugadas de expulsión las dejó en amonestación o sólo en sancionar la falta, le protestaron hasta los que vendían la cerveza, ojalá los instructores de la Comisión de Árbitros vean el video y le muestren las situaciones por las que destrozó el juego.

Adonai Escobedo "ufffffffff", qué incapacidad de árbitro, inventó o quiso adivinar en la jugada de la expulsión de Lisandro López, de Xolos, de frente a la jugada y no califica bien, no es la primera vez que le pasa esto y el VAR lo tiene que corregir, después de percatarse que no hay falta amonesta a López y no a Gorriarán por simular, y así lo quieren en un proceso mundialista.

Otro que se la pasa inventando penaltis es el ya mencionado Óscar Mejía, de frente a la jugada y sanciona penal a favor de América inexistente, dice un amigo muy querido que "Para ser árbitro, hay que parecerlo".

Marco A. Ortiz, muy sobrado en el Chivas vs Toluca, si quiere ser el mejor de México hay que cambiar esa actitud, un penal clarísimo para Chivas que no sancionó, repercute en el marcador.

Por último, comentar que los árbitros están más preocupados por amonestar injustamente y exageradamente jugadores que según ellos retardan la reanudación del partido, dejando a un lado la violencia, que en mi opinión es más importante erradicarla, el Necaxa cometió 26 faltas y los Pumas de la UNAM 15 en sus partidos, jugadores que tenían que ser expulsados se quedaron en la cancha, otros solo fueron amonestados, esta situación debe quedar a criterio del árbitro y no como una instrucción que se aplique a rajatabla.

