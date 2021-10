150 expulsados por grito prohibido en partidos del Tri

Qué dolor de cabeza sigue siendo el grito prohibido para nuestro futbol. Y si creías que sólo la campañita de buenos deseos de Doña Fede y de Liga MX era la única respuesta, te tengo que contar que no es así, pues en el Estadio Azteca se pusieron las pilas y están expulsando a aficionados que lanzan la voz castigada por FIFA.

Resulta que este año, después de las llamadas de atención y la llegada del veto como sanción, en el Coloso de Santa Úrsula mandaron la orden a sus elementos de seguridad: Al que grite, lo sacan, y no se va sólo, sino que se salen también sus acompañantes. Toma, paloma.

La retirada de gente se ha aplicado en los partidos de clubes, donde me cuentan que traen un promedio de 70 expulsados por juego, pero se ponen más rudos en los de Selección, en los que ya alcanzaron los 150 echados de las gradas, en especial ante Canadá, en el que la frustración por la falta de victoria hizo más sonoro el grito. Así que ya te la sabes para la próxima.

Eso sí, detecté ante Honduras que ahora se hizo más ruidoso otro grito, el del ‘vendedor de hules’, y no vaya a ser que FIFA siga de creativa y ahora nos quiera castigar también por ese folklórico clamor. Que no sean ‘huleeeeros’.

OTRO CEPILLADO DEL TATA EN DEFENSA

Donde hay un lío aunque no lo quiera reconocer el Tata es en la defensa, cómo nos hacen falta candidatos para tener una zaga más confiable. Y por eso te cuento de otro cepillado por Martino que podría reforzar, pero no será hasta que lo perdone …si es que lo hace.

Además de los casos de Salcedo y Layún, recordé este también porque quedó demostrado en la actual concentración que los protocolos de sanidad al interior del Tri ya se relajaron y ahora casi les valen sombrilla a comparación de hace tres meses, cuando estaban tan rígidos que les costó perder a un futbolista. El fin de semana pasado los futbolistas recibieron a sus familias en el CAR y luego en el partido, HH se lanzó a la tribuna a abrazar a los suyos. ¿Cuál protocolo?

Todo esto te lo cuento para aclarar el caso de Gerardo Arteaga, el lateral del Genk que podría estar jugando con el Tri, pero no fue convocado por estar ‘cepillado’ temporalmente por Martino, y no por que le falte talento.

Resulta que Jerry la pasó muy mal en Bélgica en la pandemia pues no podía ver a su familia por las políticas de sanidad del país; cuando al fin viajó a México para concentrar, pensando en que sería parte de la olímpica del Jimmy Lozano, tampoco pudo convivir con sus seres queridos porque el Tri estaba también en una burbuja combatiendo al ‘cobicho’.

El chiste es que llegó a tal grado el problema para Arteaga que sufrió un episodio de ataque de ansiedad por querer ver ya a sus familiares, al grado que pidió salirse del Tri. Doña Fede avisó su baja con el clásico ‘problemas familiares’. Así que ahora, Martino no quiere tener que sufrir de nuevo con el lateral, aunque hoy le hagan falta defensas para arreglar la línea con mayores.

YA IBA LESIONADO

Según la gente del Tri, me cuenta mi oreja, que Jorge Sánchez no se lesionó con la Selección, sino que llegó a la concentración ya con un problema muscular. Y esto porque seguramente vendrá un reclamo del América por regresar en malas condiciones al lateral, que ya ni siquiera jugó contra Canadá. Vaya lío, ahora que viene la parte más pesada del calendario para las Águilas, incluída la Final de la Conca.

La parte positiva del reporte médico es que Naveda está de regreso, después de la lesión de tobillo izquierdo que me lo mandó al quirófano en agosto pasado. Tras salvar la fractura, Santi fue dado de alta en este torneo y con sus ganas de volver, todo indica que en un par de semanas podrá analizarse si ya es tomado en cuenta. Vaya recuperación.

REFUERZO DE LUJO EN EL NIDO

Hizo algo de ruido en redes el video donde se encuentran Solari y Zague en Estados Unidos en el amistoso de las Águilas, pues algunos aficionados especularon que el técnico se estaba quejando con la leyenda americanista por los fichajes, pero yo que tengo orejas en todos lados, mejor te explico.

Sí estuvo involucrada la palabra “refuerzo”, pero no como interpretó la mayoría, sino que mi Santi estaba tratando de convencer al hijo del Lobo Solitario que le ayudara en el Nido, como fichaje en el equipo del ‘Cuerpo Técnico’, porque traen mala racha en las cáscaras contra el equipo de estrategas de ‘Fuerzas Básicas’. Así de simple. Veamos si se anima Zaguito a volver a estremecer las redes de Coapa.

¿BRUJERÍA CONTRA CHIVAS?

Ya para cerrar, te cuento la última de doña Angélica Fuentes, que sigue muy metida en temas de brujería moderna, y ahora presume un nuevo acto que está claramente relacionado con el Guadalajara, según me explica una oreja experta en el tema.

Resulta que la ex mujer de Yorch Vergara acaba de sacrificar a una de las chivas que le había regalado a sus hijas en agosto pasado, porque acaba de comenzar la luna nueva, el jueves pasado. Enterados me cuentan que es evidente que busca afectar al Rebaño por el animal y el nombre que le puso. Para poder dimensionar lo que hizo me tomé un cursito exprés de la materia y esto es lo que entendí:

La belleza de la magia es que es más efectiva y potente cuando es profundamente personal, por eso Angélica lo ligó a las niñas que tuvo con Vergara. Además de la relación con la clase de animal, está el nombre ‘charming’, que en términos de brujería está relacionado a “un pretendiente que también cumple los sueños de su amada: un hombre de encanto a menudo engañoso hacia las mujeres”, es decir, don Yorch.

Y fue estos días porque es “Luna de Lilith, periodo que se recomienda para hechizos que buscan desterrar la angustia y para obtener nuevos recursos económicos. Además, es el tiempo apropiado para realizar todo aquello que queremos pase inadvertido”. Yo no entiendo mucho de estas artes ocultas, pero me parece clara la relación, conociendo los intereses que tiene la señora Fuentes. ¿Tú qué crees?