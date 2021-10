América llegará con 'carro completo' a la Liguilla

PARA LIGUILLA

Increíblemente, después de tantas alarmas encendidas por lesión, en el Nido no es tan grave el panorama. Primero, la recuperación de Santi Naveda va viento en popa tras pasar por el quirófano hace un par de meses para rectificar los ligamentos del tobillo izquierdo; en Liguilla ya lo veremos con las Águilas. Como Renato Ibarra, el canterano continúa en los registros de la Liga Em Ex. Su optimismo es tal, que se ve ayudando al equipo en busca de La 14.

Sobre el ecuatoriano me contaron que también tiene confianza de estar en la Fiesta Grande, y su rehabilitación del tendón del bíceps femoral del muslo izquierdo va por buen camino, sin recaídas. De los dos, el más adelantado es Naveda.

Y de Bruno Valdez, ya te contaba en redes que tras el juego contra Santos se descartó de inmediato el peor escenario, gracias a que el doc Vázquez hizo las maniobras en cancha y confirmó que no era fractura, ligamentos o meniscos.

Le hizo la pierna como resorte, para todos lados, para detectar la gravedad, y por eso decidieron que siguiera en el estadio. Ya ayer le hicieron radiografía, tomografía y los estudios que descartaron definitivamente una lesión peor. Lo que toca es seguir con la evolución estos días para saber exactamente a qué se atiene ahora el central.

AHORA VA LA CARAVANA ‘DE A TRES’

Previo al Clásico entre América y Pumas a inicios de este mes, las barras se unieron en caravana: La Monumental y Ritual del Kaoz llegaron juntas al Azteca, dejando de lado sus diferencias, incluso broncas tremendas e ‘históricas’. Pues ahora resulta que en la visita de Tigres del próximo sábado, Disturbio se va a sumar al recorrido multitudinario que saldrá de la estación El Vergel a las cuatro de la tarde, por lo que ahora sí veremos a todas reunidas en su paso por Tlalpan como nunca antes; el colorido será espectacular, y están invitando a cualquier americanista que quiera sumarse.

Esperemos que todo quede en pasión bien enfocada y no ocurra ningún hecho de violencia durante y después del encuentro, pues también se espera una buena cantidad de aficionados visitantes de la Sultana del Norte. Para que no digan que no hay pasión en ese duelo, lo que ya provoca.

POR LANA NO VAN A PARAR

Por cierto que eso de que los Orlegis no traen lana, por aquello que dicen que Disney quiere ‘agotar financieramente’ a Santos para ganarle el pleito legal que traen por el contrato de derechos de transmisión en Los Ángeles, es un rumor que se va por la coladera cuando ves lo que están invirtiendo en las nuevas instalaciones del Atlas: más de 15 melones de los gringos para que estén estrenando en el verano del próximo año.

Ya compraron el terreno que está por Zapopan, donde por cierto gobierna un exchivahermano, Juan José Frangie, quien es el alcalde del municipio, y la firma de Sordo Madaleno ya presentó públicamente el proyecto para empezar pronto a edificar. Así que es mentira que vayan a ceder ante la presión del Ratón Miguelito por ‘no tener dinero’, porque de que hay, hay.

A TEMBLAR EN FOX MÉXICO

Y ya metido en el tema de la venta de Fox Sports México por parte de Disney, que causó el incumplimiento según los Orlegis con Santos, te cuento que hay varios sudando la gota gorda en las oficinas del canal que están por el sur de la Ciudad de México, ahí a ladito de las de RÉCORD. Me cuentan que la próxima semana es la buena para hacer oficialmente la totalidad del cambio de propietarios, es decir, la entrada oficial de Lauman para tomar control absoluto y la salida de la empresa de Mickey Mouse.

Para los nuevos dueños, el que mueve el pandero es Carlos Martínez, aquél exdirectivo de Fox Sports, que participó en la venta, que controló los hilos desde ESPN y Disney, y que casualmente sigue meciendo la cuna, pero ahora como operador de este grupo que llega al canal, además de que fue acusado de corrupción por un tribunal de Nueva York por la compra y venta de derechos de transmisión.

Pues me cuentan que adentro de FS, se dice en los pasillos que si estás con ‘Fut Vox’, este nuevo generador de podcasts propiedad precisamente de Carlos Martínez, ya te salvaste, y seguirás en el canal por chambearle a este directivo y de a grapa, pues aún no cobra el talento; es más, que aquellos que están con esta compañía de audio en línea y que no laboraban en el canal, ahora podrían encontrar nuevo trabajo ahí. Así que si eres talento de Fox Sports y no estás en Fut Vox, ponte a temblar porque tú… sí, tú… estás nominado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BRUNO VALDEZ DESCARTÓ LESIÓN GRAVE TRAS EL JUEGO CONTRA SANTOS.