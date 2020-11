América teme tener más infectados de Covid-19

TEMEN MÁS CONTAGIOS EN EL NIDO

Si Chivas creía que el destino ha sido cruel por quitarle a Macías y Vega para el Repechaje, el América le está gritando ‘quítate que ahí te voy’. Después de confirmar que Leo Suárez y Roger Martínez serán bajas para los Cuartos por dar positivo, me cuentan que hay temor en Coapa por más jugadores.

Resulta que de las pruebas que hacen regularmente en el Nido, cuyos resultados llegaron este miércoles y por eso anunciaron los dos casos, no salieron más; sin embargo, hay preocupación por dos futbolistas claves en el esquema del Piojo y que son muy cercanos a Leo: Ema Aguilera y Santi Cáseres. Sería un desastre para la Liguilla que dieran positivo en los siguientes días. Esperemos que no.

De Roger me contaron que se fue a la playa durante el pasado fin de semana que dieron descanso a los emplumados y creen que ahí se pudo contagiar. Así que veamos si no salen más.

HAY NERVIOSISMO POR TRICOLORES

Y me sigo con cuentos de terror derivados de la pandemia sanitaria. Ahora con la Selección Mexicana, cuya gira europea fue un éxito en términos deportivos, pero el tema del Covid-19 se convirtió en el ‘negrito en el arroz’, y trae a muchos parados de pestañas.

Después de un arduo sondeo, te puedo asegurar que la mayoría de los jugadores de Liga MX que estuvieron en el partido contra Corea del Sur, si no es que todos, van a ser sometidos a pruebas extraordinarias por sus clubes en cuanto pisen territorio nacional. Me reportan de distintos equipos que los técnicos están preocupados en sus armados a partir del retorno de los tricolores y su posibilidad de contagio. Eso de que más surcoreanos arrojaron positivo después de jugar el amistoso en Austria encendió las alarmas en todos los campamentos que esperan a los seleccionados.

EL PREDICADOR YA MEJORA

Y en tema relacionado, también te puedo escribir que el exprofe de la Selección Mexicana, mi cuate Osorio, luego de que fue diagnosticado con coronavirus recientemente, me confirmaron fuentes cercanas al colombiano que hoy ya se siente bien, tranquilo, y su familia no corre peligro. Su esposa también estuvo contagiada, pero ya lleva 17 días en cuarentena, mientras mi compa Juan Cambios apenas va por las dos semanas. Ambos se sienten buen y confían que librarán este mal rato siguiendo los protocolos.

PROTESTARÁN CONTRA PUMAS POR ACOSO

Te cuento que del caso de acoso de Marco García a una maestra de Pumas, que sigue en debate al interior del Club Universidad sobre lo que deben hacer, viene un nuevo capítulo. Hay un grupo feminista que tras escuchar la entrevista que le dio Itzel ‘N’ a mi compadre el Fantasma Suárez hace una semana, decidieron que el caso no puede ser ignorado y están organizando una protesta masiva justo en el entorno del equipo de futbol, si la directiva no termina de tomar postura.

Así que pinta para que en Liguilla, o incluso en partido de la Femenil, veamos a esta organización, cuyo nombre me reservo para no estropear sus planes, levantando el reclamo público ante la falta de un castigo por la violencia de género que cometió uno de sus futbolistas contra su exempleada.

ANGÉLICA BUSCA MÁS REFLECTOR

¿Ya vieron la portada de Forbes en la que sale Amaury? Pues me contaron que doña Angélica Fuentes también la vio y no le gustó nada. Te cuento que la ex de Jorge Vergara ha salido recientemente en distintos medios reventando al difunto dueño de Chivas, pues contrató a una agencia de relaciones públicas para hacer olas en torno a lo que quiere sacarle a Omnilife y al Rebaño.

La empresaria está desesperada por atención, para poder montar un reclamo que luzca válido ante la opinión pública. Ya la vimos en charla con Adela Micha, comunicadora que quedó también resentida con el grupo de Vergara luego de que no le dieron una jugosa campaña de publicidad para la que la habían contemplado hace años.

Y así, esta consultora de imagen le ha buscado distintos acomodos entre medios y periodistas, y cuando vio que Amaury logró la portada de la prestigiosa revista, y más hablando de rescatar el proyecto de Omnilife y el Guadalajara, pues no le cayó bien que el chavo lo lograra y ella no. Veamos si Fuentes sigue en campaña por sacar mejor tajada del imperio que construyó Vergara, o ya de plano mejor se queda con lo que Jorge le dejó a sus hijas, que me dicen “quedaron muy bien protegidas”.

QUIERE SU TAJADA POR SANVEZZO

Ya sabes que Camilo renovó con Mazatlán, luego de desechar la oferta del Johor Darul Takzim FC, aquél club de Malasia que dirige de forma brillante nuestro paisano Benjamín Mora. El goleador y los asiáticos hablaron y sí llegaron a un acuerdo de palabra, pero conforme pasó su estancia en La Perla del Pacífico, se asentó, le encantó la ciudad, y tuvo química con Tomás Boy. Así decidió renovar hace unos días con los Bucaneros.

Ahora, resulta que está subiendo el ruido sobre que Sanvezzo debe irse a Malasia por ese acuerdo de palabra, y ya está alcanzando un grado molesto, así que me puse a investigar y explico de qué va la cosa.

Resulta que hay un personaje muy interesado en meter más y más ruido al asunto, uno que es el ‘mil usos’ del medio, porque aún sigue buscando cómo destacar en la industria, ya pasó de chambear en un ‘patrocinador’, a directivo, a promotor, a comunicador, y ahora resulta que también es asesor de clubes internacionales: es Arturo Villanueva, mejor conocido como El Calaco, quien está empujando que Sanvezzo se vaya a Malasia a pesar de que ya se arregló con Mazatlán.

Resulta que ahora trabaja con el club malayo para insistir en llevarse a Camilo y uno pensaría que contrataron al Calaco por su cercanía con Sanvezzo, por aquello de que estuvieron juntos en Querétaro, pero lo que quizás no saben los de Malasia es que el brasileño no puede ver ni en pintura al excomentarista de TUDN, pues me dicen que le quedó a deber varias ‘promesas’ que le hizo cuando estaban en Gallos Blancos. Hasta lo tiene bloqueado del ‘whats’.

Sanvezzo decidió quedarse en Mazatlán por las condiciones del proyecto, incluso sacrificó lana, pues le ofrecían mayor sueldo en Malasia, pero se inclinó por el futuro deportivo y no hay nada ya que lo convenza de salir. Así que El Calaco se tendrá que perder su comisión por llevárselo, aunque seguramente seguirá haciendo ruido por lograrlo.

