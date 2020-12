América y Tigres cocinan trueque Quiñones-Ibargüen

EL NORTE PROPONE TRUEQUE

Por fin alguien salió a dar la cara luego del rotundo fracaso del América, y es que el mismísimo presidente Santi Baños habló en Televisa, dueña del club, para disculparse por el papelón, y además confirmó que ni Roger ni Ibargüen entran en planes. Pues de inmediato me puse a buscar su destino.

Te puedo contar que entre América y Tigres se cocina un intercambio por Ibargüen y Luis o Julián Quiñones, pues me enteré que el extremo de las Águilas desde hace temporadas es objeto de deseo de los del Norte. Desde San Nicolás ya mandaron un whats ofreciendo el trueque por el Quiñones flaco, que no lo vieron con malos ojos, aunque preguntaron también por el Quiñones fortachón. ¿Lograrán un acuerdo los equipos de la década?

CALMA QUE HAY PRISA

Aunque los nuevos patrones de Cruz Azul están desesperados por encontrar al nuevo presidente del equipo, ya me dijeron que tarde unos meses más a pesar de la premura, y ya tienen una fecha: la asamblea de la Cooperativa.

El Consejo que administra sigue en la búsqueda de un mandamás para el club y se ha topado con muchos candidatos, me dicen que escuchan y escuchan consejos, pero no están satisfechos con las propuestas. Incluso, me llegó un nuevo nombre: Rafael Lebrija, pero me aseguran que no es de los que gustan al interior.

El chiste es que mientras corren como gallina sin cabeza, así se la pueden llevar hasta que se reúnan los socios a votar, cosa que será por ahí de abril del siguiente año. Así que aguanten muchos rumores por ahora.

SIN ROCES CON EL ÍDOLO

Y ya hablando del América, les cuento también que Alejandro Arredondo, el sobrino de mi Piojo Herrera, quien funge como auxiliar de José Torruco, entrenador de porteros, no está muy contento con los rumores que señalan que tiene mala relación con Ochoa.

Te puedo confirmar que Arredondo trabaja con Óscar Jiménez, por lo que no entra mucho en contacto con Memo, quien es entrenado por Torruco, por lo que en realidad entre ambos no existe roces, además, el ídolo del americanismo no saldrá como se pensaba.

EL DIABLO QUIERE LO JUSTO

Más del Nido: Alan Medina es de gran interés para la directiva americanista, pero su fichaje se ha detenido, ya que en Toluca no quieren ‘malbaratarlo’ por ser una de las joyas de la capital internacional del chorizo. A los escarlatas no les convence lo que ofrecen las Águilas, así que esperan un mayor esfuerzo económico, uno “que sea justo”.

Eso sí, los Diablos no se cierran a un intercambio, pero uno que “valga la pena”, me cuentan, que vaya acorde al valor que le ven a su futbolista, así que siguen en pláticas.

NO PAGAN CON JUGADORES

Se regó como pólvora el rumor de que el Rayo podría aceptar a los futbolistas indisciplinados como pago por los jugadores que vendió al Rebaño, pero les puedo aclarar que no va por ahí: a los que apuntaron a Chofis y al Gallito como futuros necaxistas les tengo que explicar que ni le interesan a los de Aguascalientes ni la directiva de la Perla Tapatía los ha ofrecido. Así de fácil.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEÓN, FAVORITO ANTE PUMAS EN LAS APUESTAS PARA LA FINAL.