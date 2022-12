Buscan nueva copa de Liga MX con Sudamérica

PARA SELECCIONES Y CLUBES

Vaya tremenda noticia que destapó mi compadre La Sombra, Rubén Rodríguez, del retorno de México a Copa América. Pues yo te cuento que no para ahí la cosa. Resulta que llevan meses y meses de negociación Concacaf y Conmebol para darle más juego a los tres mundialistas que no van a tener eliminatoria rumbo al 2026, y no sólo en selecciones sino también en clubes.

Me cuentan que en los acuerdos, que todavía no alcanzan, pero que ya están cerquita, cerquita, están los de integrar en alguna competencia a equipos de Liga MX y MLS, no necesariamente en Libertadores, que es un desgaste monumental pensando que ya tienen el torneo binacional entre ambos, sino que lo que buscan es inventarse una súper copa o algo por el estilo para que los campeones y mejor posicionados de ambas confederaciones se echen unos partidos en Estados Unidos y todos saquen más lana. Ese no está fácil, por los calendarios, pero están avanzando.

Tanto la Femexfut como US Soccer y la Fede de Canadá han estado siguiendo las pláticas con el consejo de Concacaf, que es el que negocia con los sudamericanos, y nuestra región está muy pendiente de darle su lugar a los tres países que serán sede de la Copa del Mundo de 2026, y más competencia para que no lleguen todos guandos al torneo de 48 selecciones, no vaya a ser que pierdan contra Madagascar o las Islas Fiji, o el que se clasifique ahora que están casi todos invitados.

DOÑA TELE ESTÁ A LAS VIVAS

Y para cerrar lo de Copa América, me contaron que los derechos de transmisión del torneo de Conmebol están libres y Doña Tele en México está con todo para apañarse la señal, especialmente para el streaming, donde al fin descubrió que hay negocio. Muchos años después, verdad, pero ya se dio cuenta.

En los Yunaited, Telemundo tenía los derechos, pero resulta que no se los van a renovar de forma automática como pensaba el canal de habla hispana, así que tendrán que competir. En México los que están sobres son los de Paramount, así como Televisa, que es la que quiere agarrar todo lo que sea para llevárselo a la señal digital, pues este Mundial de Qatar ya se dio cuenta que sí es negocio. Va a estar brava la pelea, y más si México confirma que va a regresar al certamen sudamericano, se vuelve un tesoro incalculable. Ya te cuento cómo va.

SIGUEN PAISANOS EN QATAR

Acá en Doha, los que andan con todo son mis amigos los árbitros mundialistas de México, bueno, casi. Ayer ya se despidió de la competencia Karen Díaz, que no sólo tuvo participación como asistente de reserva, sino que participó como asistente de línea el día en que por primera vez un grupo de mujeres dirigieron un partido, en el Alemania 4-2 Costa Rica en el Al Bayt. Hizo historia.

Pues con nuestra paisana desfilaron otros 16 centrales, 28 asistentes y seis VAR, pero siguen los mexicanos: el Cantante Guerrero sigue tumbando caña y no bastó que pusiera la jugada más polémica del Mundial, aquél balón que no se sabe aún si salió o no en el gol de Japón ante España, sino que ahora va por su noveno partido como auxiliar desde el cuchitril en Qatar. Enhorabuena.

También mi Cesarín Ramos, que está más que apuntado a no sólo dirigir unos Cuartos o Semifinal, sino que en una de esas, con seis partidos mundialistas ya a cuestas, le toca actuar en la gran Final del Lusail. Venga, mi culichi, a darle con Tokio.

SIN MÁS RENOVACIÓN

Ya del otro lado del mundo, te cuento que en América siguen esperando la negociación con Memo Ochoa como te adelanté antes del Mundial; decidieron esperar a que terminara Qatar para no distraer al portero y ya es hora, pero no hay nada aún.

Te cuento de otro que también pensaba que podía renovar, pero a éste ya no van a negociarle la extensión en el Nido: mi Roger Martínez. El contrato del colombiano llega a su fin a mediados del 2023 y mi oreja emplumada me cuenta que no hay intención alguna de volver a firmarlo.